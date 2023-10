Újabb áremelés jön a Netflixen

A Netflix a reklámmentes szolgáltatásának áramelését tervezi. A szolgáltatás drágulása néhány hónappal a hollywoodi filmes sztrájk befejezése után lehet esedékes – írja a The Wall Street Journal.

A streamingszolgáltató világszerte több piacon is tárgyal az áremelésről, de valószínűleg az Egyesült Államokkal és Kanadával kezdi majd az emelést. Egyelőre nem tudni, mennyi pénzt fognak elkérni az előfizetőktöl, de az sem ismert, hogy mikor lép életbe az áremelés.

Folyamatos drágulás

Az elmúlt egy évben a főbb reklámmentes streamingszolgáltatások ára körülbelül 25 százalékkal emelkedett, mivel a szórakoztatóipari vállalatok igyekeznek nyereségessé tenni streamingplatformjaikat. Az árérzékeny ügyfeleket arra ösztönzik, hogy átálljanak az olcsóbb és jövedelmezőbb reklámtámogatású szolgáltatásaikra.

Kedden a Warner Bros. Discovery közölte, hogy Discovery+ streamingszolgáltatás reklámmentes változatának havi ára 6,99 dollárról 8,99 dollárra emelkedik, míg a reklámokkal támogatott platform ára változatlanul havi 4,99 dollár marad.

A streamingszolgáltatók jelenleg arra fókuszálnak, hogyan hozhatnak létre új árakat az exkluzív műsorok, például az élő sportműsorok esetében anélkül, hogy ezzel megkockáztatnák azt, hogy elriasszák a felhasználókat az alapkínálattól. A Disney+ és a Max például azt tervezi, hogy élő sportadást kínáló részt is beemel a kínálatába.

Megvárják a sztrájk végét

A Netflix azonban azt tervezi, hogy az áremeléssel megvárja a hollywoodi sztrájk végét. Az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe a múlt héten jelentette be, hogy előzetes megállapodást kötött a stúdiókkal, a júliusban sztrájkoló Színészszövetség pedig a héten kezdte újra a tárgyalásokat a hollywoodi stúdiókkal.

Az írók kiharcolták a bónuszkifizetéseket és a magasabb jogdíjakat,

a streamingszolgáltatóknak ezért meg kell találniuk a módját, hogy kifizessék a megnövekedett költségeket.

Jövő héten hivatalosan is emelkednek a Disney+, a Hulu és az ESPN+ reklámmentes változatainak árai, amit a vállalat még nyáron jelentett be. A Disney tavaly ősz óta másodjára emel árat, miután a Peacock, a Max, a Paramount+ és az Apple TV+ tulajdonosai is hasonló bejelentéseket tettek. Az Amazon is új árszintet vezet be Prime Video szolgáltatásához. A jövő évtől kezdve a vállalat reklámokat is beépít a kínálatába: az amerikai előfizetőktől 2,99 dollárral többet kér a reklámmentes verzióért.

A Disney, a Netflix és a Warner Bros. Discovery a közelmúltban kijelentették, hogy streamingplatformjaik reklámos változatai több pénzt termelnek egy felhasználóra lebontva, mint reklámmentes társaik, mivel a reklámbevételek bőven ellensúlyozzák az alacsonyabb előfizetési költségeket.