Hollywoodban még mindig elég nagy a zűrzavar, a színészek kivárnak

A hollywoodi forgatókönyvírók öt hónapon át sztrájkoltak jobb fizetésért, valamint a mesterséges intelligencia térnyerése miatt, ám a múlt héten sikerült megegyezniük a nagy stúdiók vezetőivel. Azóta már munkához is láttak. A színészek azonban még mindig sztrájkolnak, így elég nagy a zűrzavar.

A The Guardian riportja szerint a Los Angeles-i irodákban derűs hangulat uralkodott, mindenki ezerrel gépelt, mintha csak az elvesztegetett időt akarnák bepótolni. Még beszélgetni is csak suttogva lehetett.

A parkolóban várakozó Gillian Weeks film- és tévés forgatókönyvíró a lapnak elismerte, „ijesztő időszakon” vannak túl, a Hollywood Palladiumban szerdán, a szakszervezeti tagok által tartott találkozót pedig „rockkoncerthez” hasonlította. Azt mondta: „csak állóhely volt, zsúfolásig megtelt a terem, mindenki nagyon jól érezte magát. ”

Nincs türelmi időszak, mintha mindenki kidörzsölte volna az álmot a szeméből. Vannak barátaim, akik napokon belül szállítanak a stúdióknak. A sztrájk miatt szüneteltetett munkád azonnal folytathatod. De hogy lesznek-e új megrendelések, azt nem tudom. Sok mindent kell bepótolni. Nagy a zűrzavar, mert a színészek még mindig sztrájkolnak. De mindannyian reméljük, hogy a WGA által végzett munka miatt az ő megállapodásuk gyorsabban létrejön, mint a miénk.

Beütött, mint a ménkű

Hollywood forgatókönyvírói még 2023 májusának elején kezdtek sztrájkba, mivel érdekképviseletük, az Amerikai Forgatókönyvírók Céhe (WGA) nem tudott egyezségre jutni a filmstúdiók és a streamingszolgáltatók vezetőivel. Az írók azt akarták elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részesedést kapjanak a műveik értékesítéséből származó nyereségből. Mindemellett a mesterséges intelligencia térnyerése miatt is aggódtak.

A tét a megélhetésük volt.

A múlt héten, 148 nap után a sztrájk véget ért. A stúdiók beadták a derekukat, a forgatókönyvírók győzelmet arattak, visszatértek munkához.

A kialkudott, három évre szóló megállapodás értelmében a Film- és Televíziós Producerek Szövetsége (Alliance of Motion Picture and Television Producers – AMPTP) – amely a hollywoodi stúdiók nevében tárgyalt – a WGA több követelésének is engedett. A filmstúdiók és streamingszolgáltatók – köztük a Walt Disney, a Warner Bros. Discovery és a Netflix – béremeléseket, megemelt egészségügyi és nyugdíjjárulékokat biztosítanak produkcióik írói számára.

A szerződésben foglalt kedvezmények becsült összértéke évi 233 millió dollár (86 milliárd forint).

A megállapodás garantálja azt is, hogy a tévés produkciók esetében minimalizálják az írói gárdák létszámát, amelyet ezentúl az évadonkénti epizódszám határoz majd meg, miközben az alkotói minimálbér három év alatt több mint 12 százalékkal emelkedik. Emellett a tévéműsorok és -filmek az Egyesült Államokon kívüli sugárzása után járó jogdíj mértéke is emelkedik, a legnépszerűbb streamingműsorokért pedig bónuszt fizetnek a filmgyártók.

A sztrájk öt hónappal azután kezdődött, hogy az OpenAI kiadta a ChatGPT-t, az AI-chatbotot, amely képes esszéket írni, beszélgetéseket folytatni és történeteket alkotni nagy mennyiségű, emberek által létrehozott szövegekből. Az új megállapodás nem tiltja teljes mértékben a mesterséges intelligencia használatát. Mindkét fél elismerte, hogy az AI hasznos lehet még a filmkészítés számos területén, beleértve a forgatókönyvírást is.

Az íróknak joguk van perelni

A szerződés értelmében a stúdióknak és a produkciós cégeknek tájékoztatniuk kell az írókat, ha a nekik adott anyagokat részben vagy teljes egészében mesterséges intelligencia segítségével állították elő. Az AI által generált forgatókönyvek nem minősülnek „irodalmi műveknek”, ami azt jelenti, hogy az íróknak nem kell versenyezniük az újfajta technológiával a képernyőre kerülésért.

A vállalatoknak nem tiltják meg, hogy a mesterséges intelligenciát tartalomgenerálásra alkalmazzák, de az íróknak joguk van perelni, ha munkájukat a mesterséges intelligencia betanítására használják fel.

Amy Berg forgatókönyvíró a megállapodás legfontosabb elemének nevezte a mesterséges intelligenciára vonatkozó biztosítékokat:

Az AI, mint tudjuk, nem hoz létre semmit. Szintetizál és plagizál. Ez a megállapodás szövegében is szerepel. Ráadásul az az érzésem, hogy a szerzői jognak köszönhetően gyorsan bezárulnak majd a kiskapuk, amelyeket a vállalatok esetleg ki akarnak használni. Úgyhogy el vagyok ragadtatva attól, ami történt.

A mesterséges intelligencia azonban még gyerekcipőben jár, és természeténél fogva kiszámíthatatlan. A szerződéstervezetben azt is leszögezik: „a felek elismerik, hogy a generatív mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos jogi környezet bizonytalan és gyorsan változhat”. A vállalatok és a szervezet így arról is megállapodtak, hogy a szerződés hároméves időtartama alatt évente legalább kétszer találkoznak, hogy megvitassák az AI használatára vonatkozó elképzeléseket a filmek fejlesztésében és gyártásában. A WGA 11 500 tagjának október 9-ig kell szavazni a javasolt egyeztetések elfogadásáról (elméletben elutasíthatják a szerződésben foglaltakat, de ez nem túl valószínű).

Ami pedig a színészeket illeti...

A SAG-AFTRA szakszervezet – amely tagjai között tudhat 160 ezer film- és tévészínészt, kaszkadőrt és más médiaszakembert – július közepe óta szintén nagyobb részesedést követel a streamingplatformok nyereségéből, valamint védelmet kérnek a mesterséges intelligenciával szemben.

A The Guardiannak nyilatkozó David Scarpa forgatókönyvíró arra számít, hogy a munkabeszüntetés inkább előbb véget ér, mint utóbb. A SAG-AFTRA vezetői 2023. október 2-án, hétfőn kezdtek tárgyalásokba a nagy hollywoodi filmstúdiókkal, ám a Reuters azt írja, egyes elemzők szerint még így is több mint egy hónapba telhet, mire ratifikálják a megállapodást.