Döbbenten látják viszont saját soraikat az írók, veszélyben a megélhetésük?

A mesterséges intelligencia térnyerése miatt aggódnak már az írók is, ugyanis az AI-alapú szoftver segítségével egyetlen kattintással lehet könyvet, összefoglalót, verset, prezentációt létrehozni. Most több külföldi szerző is pert indított az OpenAI ellen, mert szerintük arra használta fel a cég a könyveiket, hogy kiképezze a rendszert. Az Index utánajárt, mi történne a magyar jogrendszerben hasonló esetben.