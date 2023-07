Személyes adatok tömeges ellopásával vádolják a ChatGPT fejlesztőjét

Személyes adatok ellopásával vádolják az OpenAI-t és a Microsoftot egy kaliforniai bíróságon indított perben. A 157 oldalas perirat szerint az OpenAI a ChatGPT fejlesztése során nagy mennyiségű adatot töltött le közösségi médiáról, egyebek között a Redditről, miközben lettek volna legális eljárások személyes adatok beszerzésére és felhasználására.

A vád szerint így szereztek

privát adatokat, privát beszélgetéseket, egészségügyi adatokat, kiskorúak adatait – alapvetően minden interneten előforduló adatot, ami megszerezhető – a tulajdonosok értesítése vagy bármilyen engedély beszerzése nélkül.

Mint ismert, a Microsoft internetes keresőjén, a Bingen, a Snapchaten, Spotifyon és Stripe-on is elérhető csevegőrobot technikai alapja a ChatGPT, ami az OpenAI GPT nevű intelligens nyelvi modelljének csevegésre alkalmassá tett változata. Ezek a nyelvi modellek költséges mérnöki csodák, amelyek betanításához hatalmas adathalmazokat használnak fel – ezek lényegében minden fizikailag hozzáférhető digitalizált szöveget tartalmaznak.

A most indított per a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 15 különböző törvénysértéssel vádolja a céget. A problémát súlyosbítja, hogy folytatólagos, vagyis a ChatGPT a használat közben keletkező személyes adatokat nemcsak eltárolja, hanem megfelelően ravasz promptolásra ki is adja. A fent említett szolgáltatások esetében (a Stripe például online pénzügyi szolgáltatás) ez komoly biztonsági problémát jelent, a nevüket nem felfedő felperesek ezért azt kérik, hogy a csevegőrobot kereskedelmi felhasználását a problémák orvoslásáig függesszék fel.

Olaszországban már márciusban ideiglenesen betiltották a ChatGPT-t a személyes adatok kezelésével kapcsolatos aggályok miatt. Az Amazon és maga a Microsoft is megtiltotta munkatársainak, hogy titkos adatokat megosszanak a csevegőrobottal. A Samsung pedig általában betiltott minden generatív mesterségesintelligencia-alapú eszközt.

Az OpenAI munkatársai szerint a mesterséges intelligencia a következő tíz évben minden területen felülmúlhatja az emberi teljesítményt. Ez természetesen minden érintett területen lejtőre teheti az emberi részvétel és szakmai hozzáértés értékét.

A per nevüket elhallgató indítói szerint a mesterséges nagyon sok jót tehet a világgal, de ugyanakkor katasztrofális kockázatot is jelenthet.

Profitorientált több milliárd dolláros vállalatok miatt a társadalom szövetének felbomlásának közvetlen és értelmetlen veszélyével állunk szemben

– írták.

Technikai képességek nagy koncentrációjával bíró nagy hatalmú cégek gondatlan versenybe kezdtek az MI-technológia bevezetésével, a technikai fejlődés nevében, ami katasztrofális veszélyt jelent az emberiségre nézve.

Irodalmárok versus kis gömböc

Mindeközben egy másik csoportos per is indult Kaliforniában (ezúttal San Franciscóban), amiben két keleti-parti író, Paul Tremblay és Mona Awad azzal vádolja az OpenAI-t, hogy szerzői jogaikat megsértve használta fel szövegeiket mesterséges intelligencia betanítására.

A betanítás részét képezte több százezer könyv, közöttük engedély nélküli digitális példányokat tartalmazó úgynevezett „árnyékkönyvtárak” tartalma. Ilyen híres árnyékkönyvtár a Library Genesis, Z-Library, Sci-Hub és a Bibliotik, de a betanítás során felhasználták a smashwords.com ingyenesen olvasható, de szerzői jog által védett gyűjteményét is.

Az írók ügyvédje, Joseph Saveri rámutatott, hogy az EleutherAI által 2020 decemberben kiadott „Books3” (Könyvek3) nevű adathalmaz, gyakorlatilag

megegyezett a Bibliotik 200 ezer kötetes gyűjteményével.

Saveri a területen legtöbbet foglalkoztatott jogi képviselő, aki egy nagyon hasonló ügyben programozókat képvisel a kódjuk jogtalan felhasználása miatt, és szintén ő képviseli a Stable Diffusiont perelő képzőművészeket.

Az írók, akik minden érintett szerző nevében lépnek fel, a mesterséges intelligenciát kérdezve arra jutottak, hogy műveiket „jó minőségű hosszú fikciós szövegként” felhasználták a betanítás során. Tremblay és Awad feltörekvő írók, Paul Tremblay Kunyhó a világ végén című regényéből nemrég készített egész estés mozifilmet M. Nigh Shyamalan Dave Bautista, Jonathan Groff és Rupert Grint szereplésével.

A pereket nem kommentálta sem az OpenAI, sem a Microsoft.

(Business Insider, The Hollywood Reporter, Mashable, Reuters)