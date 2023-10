A fővárosi társulat mintegy kétharmada leváltaná vezetőjét, Kiss-B. Atillát

A Budapesti Operettszínház főigazgatói posztjára kiírt pályázat 2023. szeptember 11-én lezárult. A színház vezetésére hárman adták be jelentkezésüket:

az intézményt 2019 óta vezető Kiss-B. Atilla főigazgató, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes,

Szabó P. Szilveszter színművész,

Szente Vajk színész-rendező.

A kiírás szerint a leendő vezető 2024. február 1-jén veszi át a stafétát a teátrum élén.

A Budapesti Operettszínházban 2023. október 5-én társulati szavazást tartottak. Az Index értesülései szerint a színház tagjai anonim, minden szabálynak megfelelő társulati szavazást szorgalmaztak, hogy ennek keretében adjanak hangot véleményüknek, nevezetesen annak, hogy:

változásra van szükség, mert kevés az előadás, kevés a sikeres előadás, a jegyek pedig nem fogynak.

A fővárosi teátrum mintegy 500 főt foglalkoztat. Közülük a szavazáson 327-en voksoltak, ebből 325 volt érvényes. A szavazatok számlálását követően az alábbi eredmény született arra vonatkozóan, hogy a Budapesti Operettszínházban dolgozók kit látnának legszívesebben a főigazgatói székben:

Szente Vajk 121 (37 százalék);

Szabó P. Szilveszter 114 (35 százalék);

Kiss-B. Atilla pedig 90 szavazatot (28 százalék) kapott.

Vagyis a szavazás eredménye szerint a regnáló főigazgató, Kiss-B. Attila kapta a legkevesebb szavazatot.

Ez a számok nyelvén annyit jelent, hogy a szavazó társulati tagok 72 százaléka változást akar.

Megtudtuk, hogy a társulati szavazáson Szente Vajk és Szabó P. Szilveszter beszédét egyaránt vastaps követte, sőt őket az „előadás” közben is biztatták. Szente és Szabó P. egyaránt kész tervvel és jövőképpel érkezett.

Információink szerint Kiss-B. Atilla késve toppant be, és úgy tűnt, minta zaklatott lenne. A jelenlévőket azonban jobban zavarta, hogy pályázatából nem derült ki semmi, hiszen azt nem mutatta be. A főigazgató monológja közel sem aratott akkora sikert, mint a másik két jelölté.

Feketén-fehéren kiderült

Információnk szerint Szente Vajk személyében Kiss-B. komoly kihívót kapott. Szente ugyanis az utóbbi időben sokat tett a magyar zenés színházért. Az Erkel Színházban ő rendezte a Puskás, a musical és a Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalt, idén nyáron pedig ő vitte színre Lehár Ferenc Luxemburg grófját is a Margitszigeti Színházban.

Szente Vajkot telefonon értük el, aki a társulati szavazásról azt mondta: „Mindenki 15 percet kapott, hogy pályázatát ismertesse a kollégákkal, akik aztán titkos szavazáson adták le voksukat.”

Szabó P. Szilveszterrel is tudtunk beszélni, aki az Indexnek azt mondta, hogy már 27 éve dolgozik a Budapesti Operettszínházban, és azért indul most a főigazgatói székért, mert úgy érzi:

A Budapesti Operettszínház elcsendesedett, miközben rengeteg alkalmazott van, aki nem játszik eleget.

„Nem elég, hogy kevesebb előadás van magasabb színvonalon, mert családokról és sorsokról van szó. Ezeknek az embereknek a személyiségük és képességükhöz mérten kellene darabokat találni. Új játszóhelyek bevonásával akár. Én bevételalapú népszínházat csinálnék, amire azért is szükség van, mert a színészek a megélhetés miatt mennek más színházhoz is játszani, nem pedig kihívásból, és ez elszomorító.

A társulati szavazáson feketén-fehéren kiderült, hogy Szente Vajk és én változást szeretnénk. Kiderült, hogy a társulat is ezt akarja, ennek sodrában többször kaptunk vastapsot. Hangsúlyozom, nem Kiss-B. Atilla ellen, hanem az Operettszínházért indulok. Szurkolok Vajknak is. Emberileg és szakmailag is támogatom őt, mert mögöttem igazából senki sem áll, én csak most léptem ki a fényre, neki viszont nagyobb szakmai tapasztalata van színház vezetés tekintetében.

Szabó P. csapatában művészeti vezetőként jelölte meg Várkonyi Mátyás Erkel Ferenc-díjas zeneszerzőt, szövegírót, karmestert, a Rock Színház alapítóját, főrendezőként pedig Somogyi Szilárdot, kinek nevéhez olyan előadások köthetők, mint a Mozart!, az Ének az esőben, a Veled, Uram! vagy az Abigél.

A főigazgató nem nyilatkozott

Kiss-B. Atillát, a Budapesti Operettszínház jelenlegi főigazgatóját is megkerestük. Elértük telefonon, de amikor megtudta, milyen ügyben keressük, azt mondta, hogy nem nyilatkozik. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes 2019-ben Lőrinczy Györgyöt váltotta az intézmény élén.



A Budapesti Operettszínház társulatának mostani szavazása a társulat és az intézmény számára iránymutató lehet. Ám az már az Operaház főigazgató-választásnál is kiderült, a társulati szavazás nem befolyásolja azt, hogy végül ki lesz az intézmény következő vezetője. Erről a Budapesti Operettszínház esetében is a színházat fenntartó minisztérium dönt.

Az főigazgatói pályázat következő szakaszában a pályázatok szakmai bizottság elé kerülnek elbírálásra. A testület információnk szerint hétfőn ül össze.

