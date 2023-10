Még el sem készült, máris támadják a tatárjárás idején játszódó filmet

Még be sem mutatták a mozikban az 1242 – A Nyugat kapujában című filmet, máris beszélnek róla. Ez egyrészt jó, hiszen hírét viszik, másrészt meg nem szerencsés, mert bár a mongolok már elvonultak, most a filmet támadják. Soós Péter rendezővel beszélgettünk.

Ebben a történetben már szinte mindenki megszólalt, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha megszólalt volna. Nyáron röppentek fel az első hírek ki nem fizetett stábtagokról, leváltott producerről, majd újravágatott verzióról. Miközben az 1242 – A Nyugat kapujában című filmen, melynek elkészültét a Nemzeti Filmintézet 2,5 milliárd forinttal támogatta, az alkotók még most is dolgoznak.

2024-ben lesz 1242

Az Index is úgy tudja, hogy vannak olyanok, akik még nem kapták meg a pénzüket, köztük például a film rendezője, Soós Péter, akivel most leültünk beszélgetni, s akitől azt is megkérdeztük, mi történik most a filmmel, a film körül.

Mi az igazság, és mi nem az?

Miért kerülhet célkeresztbe egy olyan film, amely még el sem készült, és folyamatosan dolgoznak rajta?

A tatárjárás idejében játszódó film elkészültét az Index a kezdetektől figyelemmel kísérte, a forgatás idején meg is látogattuk a Bükkben felállított mongol tábort.

A mostani beszélgetésben Soós Péter sok mindenről beszélt, a többi között arról is, hogy bár a teljes pénzét még ő sem kapta meg, mégsem aggódik, hiszen az 1242 – A Nyugat kapujában című film 2024 tavaszán a mozikba kerül – ez viszont azt jelenti, hogy addigra mindenki, aki az elkészültén dolgozott, hozzájut ahhoz, ami a szerződés szerint neki jár. Ellenkező esetben – és erre törvény van – a filmet be sem tudnák mutatni.

Soós Péter azt is elárulta, hogy az 1242 – A Nyugat kapujában című film bemutatóját követően azt tervezik, hogy spin-off sorozatként filmre vinnék a filmben szereplő keresztes lovag történetét, akinek az élete amúgy is kész regény. A beszélgetésből pedig az is kiderül, hogy

az 1242 – A Nyugat kapujában című film iránt miért érdeklődik a Netflix és a Sony,

a filmnek miért van két vágója (Kant Pan és Voga Viki),

ki a film producere,

és hogy a tatárok ugyan már elmentek, de a mongolok még visszatérnek.

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásairól, vagy újra meghallgatná a beszélgetéseket, ide kattintva megteheti.

(Borítókép: Soós Péter. Fotó: Fekete Tímea / Index)