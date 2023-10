Kétségbeesett segélykiáltást küldött rajongóinak az Avana

„Szükségünk van a sci-fi-élet szereplőinek összefogására, mert ha nem sikerül látogatókat elérnünk, ha nincs szükség egy ilyesfajta sci-fi-rendezvényre, akkor bármilyen szomorúak vagyunk, a 43. HungaroCon lesz az utolsó” – áll az Avana Egyesület, azaz a rendezvény szervezőjének levelében, amelyet a sci-fi-közösség tagjainak küldött.

Az elmúlt évtizedekben mindig újabb és újabb szervezőcsapat dolgozott azon, hogy minden évben megrendezzék az egyetlen valós sci-fi-találkozót, amely megpróbálta felölelni a tudományt éppúgy, mint a fantasztikumot.

Megszervezték akkor is, amikor majdnem ellopták tőlük. Megszervezték a Covid első hulláma alatt, majd következő évben is, amikor a Covid második hulláma épp telibe talált őket, megszervezték akkor is, amikor a konkurens rendezvények hatalmas pénzzel és sokezres felépített követőbázissal velük egy időben rendeztek hasonló összejöveteleket.

Mára már minden két hétre jut egy cosplayes, animés, szuperhősös, számteches, gémer vagy Star Wars-os rendezvény. De olyan tudományos ismeretterjesztő rendezvény, ahol a sci-fi volt a középpontban, csak ez az egy volt. Ám a rendezvény híre sajnos nem éri el a sci-fis tábort – írták.

Több mint 40 éve él a HungaroCon

A levélben hangsúlyozzák, hogy a sci-fi-közösség nem tud róla, hogy nekik szervezik ezt az esemény, mivel a rendezvény költségei mellett nincs elég pénzük fizetett hirdetésekre, és az újságok mindig utólag írnak róla. Az egyetemeken sem lehet már ingyen meghirdetni a programot. Azt írták:

Mi elsősorban a sci-fi-közösséghez szeretnénk eljutni, és még hozzájuk sem sikerül. Idén is nagyszerű előadóink és előadásaink lesznek, ahogy minden évben remek emberek jöttek előadni, támogatva a munkánkat. Ezeknek a remek embereknek szeretnénk nézőket toborozni.

Hozzátették: több mint 40 éve él a HungaroCon, több válságot is átvészelt, de a szervezők attól tartanak, hogy ha nincs kereslet egy ilyesfajta rendezvényre, akkor nem érdemes fenntartaniuk a kínálatot sem. Még utoljára a szervezők minden sci-fi iránt érdeklődőt kérnek, hogy jöjjön el a rendezvényre, és segítsen további látogatókat is megszólítani.