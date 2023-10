Gyerekeknek és kamaszoknak rendeznek filmfesztivált

A fesztiválon mintegy nyolcvan, elsősorban a gyerekek életét érintő és az őket foglalkoztató kérdéseket feldolgozó filmet mutatnak be, az alkotások hét kategóriában versenyeznek majd az Aranymókus díjakért.

A szervezők hétfői közleménye szerint október 21-22-én a Corvin moziban a Cinemira TEEN a kamasz korosztálynak, míg október 28-29-én a margitszigeti Kristályban a Cinemira KIDS a kisebbeknek szóló vetítésekkel és interaktív kísérőprogramokkal várja a látogatókat.

A fesztivál egyik célja, hogy a gyerekek telefonjaikat a passzív felhasználás helyett alkotásra is használják, ezért a Cinemira mind a két hétvégéjén animációs és rövidfilmeket forgathatnak, a KIDS-en pedig Gryllus Vilmos koncertjét követően a Kaláka alapítójával közösen készíthetnek egy igazi videoklipet a Maszkabál című dalhoz.

Színészek mesélnek karrierjük alakulásáról

A kamaszokat célzó programokon a fiatalok találkozhatnak Rujder Viviennel, Tenki Rékával és Thuróczy Szabolccsal, akik filmes karrierjük alakulásáról mesélnek, de részt vesz a programon Reisz Gábor, a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon díjat nyert Magyarázat mindenrecímű film rendezője is. Mellettük találkozhatnak majd Gauder Áronnal, a legjobb nemzetközi film kategóriában a 2024-es Oscar-díjra nevezett magyar animáció, a Kojot négy lelke alkotójával, valamint a Cannes-ban rövidfilmes Arany Pálma-díjjal jutalmazott Buda Flóra Annával, a 27 készítőjével is.

A kamaszoknak szóló tematikus rövidfilmes blokkokban magyar és nemzetközi alkotásokat, animációkat és élőszereplős filmeket egyaránt vetítenek. Az Apák, anyák blokkban kapott helyet a tavalyi Cinemirán díjazott Chilton Flóra Széllel szemben című alkotása, amelyben egy gyermekotthonban élő ikerpár próbálja meg felkutatni a szüleit. A Ne add fel! blokkban szereplő, Én csak táncolok című film egy iráni lány történetét meséli el, aki elhatározza, hogy táncos lesz belőle annak ellenére, hogy hazájában a tánc a nők számára még otthon is tiltott. A Sündisznó című film pedig személyes szemszögből mutatja meg az ukrán-orosz háború emberi kapcsolatokra gyakorolt hatását.

Panorámavetítések

A fesztiválon a versenyszekciók mellett panorámavetítések is várják a látogatókat. Itt lehet majd látni a Cinemira Teen nyitófilmjét, Charlotte Regan A vadóc (Scrapper) című alkotását, amely a Sundance fesztiválon elnyerte a fődíjat. A film a kamaszkor és a váratlanul jött apaság örömeiről és fájdalmáról szól. A Cinemira első hétvégéjén lesz először látható a magyar mozikban az Átjáró az álmokba című japán sci-fi anime is, amely a szerelem, a gyász és az életbe vetett hit témáját dolgozza fel.

A Cinemira KIDS panorámaprogramjában nyitófilmként a Berlinalén Generation Kplus díjat nyert, A tánc királynője (Dancing Queen) című norvég filmet mutatják be, és ugyanebben a szekcióban vetítik a Tommi, Polli és a varázsfény animációt is.

A kisebbeknek szóló vetítéseken és interaktív kísérőprogramokon részt vesz mások mellett Gubik Petra, Zsurzs Kati, Elek Ferenc, Gryllus Vilmos és Rujder Vivien is, valamint a népszerű mesehősök szinkronhangjaival, Peller Mariannal, Nemes Takách Katával és Szemenyei Jánossal is lehet majd találkozni. A gyerekek nem csak műhelytitkokat leshetnek el a színészektől, de ki is próbálhatják magukat a mikrofon mögött és a kamera előtt is, hiszen Steinhauser Andrea casting director vezetésével magyar és nemzetközi produkciókhoz is válogatnak majd gyerekszereplőket.