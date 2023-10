Nem aggódik Karácsony Gergely az Örkény Színház színvonalának csökkenéséért

Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a budapesti Örkény István Színház most kiírt igazgatói pályázata azt a célt szolgálja, hogy a Mácsai Pál által megkezdett művészi munka a nézőket is jól szolgáló átmenet biztosításával folytatódhasson az intézményben.

Amint arról az Index elsőként beszámolt, Mácsai Pál negyedik igazgatói ciklusát tölti az Örkény Színház élén, a megbízatása 2025-ig tart. Ennek ellenére Karácsony Gergely főpolgármester pályázatot írt ki az Örkény igazgatói posztjára: a kiírás az ügyvezetői munkakör 2025. március 1-jétől 2030. február 28-ig tartó betöltéséről szól, tehát nem arról van szó, hogy Mácsai előbb adná át a stafétát, hanem előbb derülne ki, hogy ki lesz az utódja.

Karácsony Gergely főpolgármester hétfő délután reagált közösségi oldalán. Azt írta, köszönet, tisztelet, nagyrabecsülés és még ennél is több illeti meg Mácsai Pált színművészként és színházigazgatóként, mindazért, amit az Örkény Színházért, a közönségért és a közösségért, vagyis Budapestért tesz. Úgy véli, nem lehet máshogy, csakis a tisztelet és a nagyrabecsülés hangján szólni arról a felelős döntéséről, hogy 2025 márciusától átadja az Örkény Színház vezetését.

A most kiírt igazgatói pályázat azt a célt szolgálja, hogy a Mácsai Pál által megkezdett művészi munka, a nézőket is jól szolgáló átmenet biztosításával folytatódhassék az Örkényben, az ország egyik leginnovatívabb, leginkább sokszínű színházi műhelyében. Nem másért, hanem a közönség örömére

– fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve, hogy mi, a közönség, biztosan jól járunk, ha Mácsai Pált talán még többet láthatjuk a színpadon, filmben és még számtalan szerepben, az Örkény Színház pedig, Budapest egyik büszkeségeként, fejleszti tovább igazgatói örökségét.

A közelgő önkormányzati választással magyarázható

Mint a korábbi cikkünkben írtuk, az idő előtti kiírásra magyarázat lehet a 2024. június 9-i önkormányzati választás is, amely után változhat a fővárosi közgyűlés összetétele, ezzel pedig a fővárosi fenntartású Örkény Színház vezetésének jövőbeni sorsa is az új, akár fideszes többségű fővárosi közgyűlés kezébe kerülhet.

Az ügyben megkerestük Mácsai Pált, aki azt mondta, hogy – miként a múltban is tette – a pályázat beadásáig nem nyilatkozik, utána viszont szívesen. Annyi azonban tudható, hogy az Örkény Színház példaként szeretné azt a modellt felmutatni, hogy az új és a régi igazgató együtt dolgozik – ezek szerint jó egy évig –, hogy már közösen tudják megtervezni a 2024/25-ös évadot, illetve az is biztos, hogy a színháznak lesz olyan pályázata, amely a szakmai kontinuitást biztosítja. Mindebből az is következik, hogy Mácsai Pál nem pályázik.