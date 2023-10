Árverésre bocsátják Michael Jackson ikonikus kabátját

Aukcióra bocsátják Michael Jackson ikonikus kabátját. A darab 1984-ben szerepelt egy Pepsi-reklámban, és kifejezetten a reklámfilm kedvéért készítették Jackson számára. Most 200 ezer és 400 ezer (mintegy 180 millió) font közötti összegért kínálják – írja a BBC.

A dzsekit a Propstore jelmez- és kellékkereskedő árverezi el, George Michael La Rocka kabátjával együtt, amelyet 1987-ben viselt, amikor Aretha Franklinnel duettezett. Szintén árverésre kerül egy hajdísz, amelyet Amy Winehouse 2007-ben használt a You Know I'm No Good című dal klipjében.

Az elárverezésre szánt tárgyak között David Bowie-hoz, Elvis Presley-hez és a Beatleshez kapcsolódó tárgyak is szerepelnek.

Egy Gibson gitár, amely az AC/DC-s Angus Youngé volt, akár 120 ezer fontot is érhet, míg

egy övcsatért, amely John Lennoné volt, a becslések szerint 60 ezer fontot is adhatnak.

Michael Jackson emléktárgyai korábban több ezer fontért keltek el. A fekete fedora kalap – amelyet 1983-ban viselt, mielőtt először adta elő híres moonwalk táncát – a múlt hónapban 77 640 euróért kelt el egy párizsi árverésen.