Dagad a botrány a Zeneakadémia körül

Eredménytelenül zárult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) rektori pályázata. A történtekről Csák János kulturális és innovációs miniszter egy interjúban számolt be, mondván: öt pályázatból négy nem felelt meg a kiírás feltételeinek, Keller András pedig a személyét ért támadások miatt visszavonta érvényes pályázatát. Tóth Péter, aki indult a rektori székért, az interjúból értesült, hogy pályázatát érvénytelenítették.

„Ma délután meglepődve és értetlenül olvastam Csák János miniszter nyilatkozatát a Zeneakadémia rektori pályázata kapcsán. Miniszter úr szerint a beadott öt pályázatból négy nem felelt meg a kiírásnak, és az egyetlen megfelelő pályázat Keller Andrásé volt. Ebből az is nyilvánvaló, hogy miniszter úr szerint az én benyújtott pályázatom is formai hibás. Azt is állítja, hogy valamennyi pályázó lehetőséget kapott a hiánypótlásra, de van, aki nem akart, van, aki nem tudott élni vele” – fogalmaz az Indexnek eljuttatott közleményében Tóth Péter, aki egyike azoknak, akik pályáztak a Zeneakadémia rektori címére. Tóth szerint semmilyen hiánypótlásra felszólító telefont, levelet, e-mailt vagy SMS-t nem kapott.

Hozzátette: a pályázata minden követelménynek megfelelt, úgy tudja, hogy a pályázatok érvénytelenítéséről a többi pályázót sem értesítették.

Az eljárást méltatlannak érzem, és a napokban levélben fogom kérni miniszter urat, hogy tájékoztasson, milyen formai hibákra alapozza állítását

– írja Tóth.

Keller András szerint kampány indult ellene

„Az elmúlt hónapokban Rektor asszony támogatása ellenére a Zeneakadémia vezetése hónapokon keresztül lejárató rágalomkampányt indított ellenem a hazai és nemzetközi sajtóban, valamint a közösségi médiában. Minden ok nélkül sorozatosan értek aljas és alaptalan támadások, amelyek négy évtizedes pályám eredményeit és a személyemet kívánták besározni” – fogalmazott Keller a Csák Jánosnak írt levelében.

A pályázatom nyilvánosságra hozatala után azt az üzenetet kaptam a szenátus felől, ha egy kőműves indul el ellenem, akkor azt fogják megválasztani velem szemben. Néhány nappal ezelőtt a Zeneakadémia egyik vezetője újabb fenyegetést juttatott el hozzám: abban az esetben, ha rektorrá választanának, világméretű lejárató kampányt indítanak és tüntetést szerveznek ellenem

– írta Keller, hozzátéve: mérlegelte a körülményeket, és ezt követően döntött úgy, hogy visszavonja a pályázatát.

Kudarcba fúlt rektorválasztás

„A benyújtott öt pályázatból négy nem felelt meg a kiírás feltételeinek, így érvénytelen lett. Noha mindenki lehetőséget kapott hiánypótlásra, nem éltek vele, volt, aki nem tudott, és volt, aki nem akart válaszolni. Egyetlen érvényes pályázat maradt tehát, Keller Andrásé, ő azonban a tegnapi nappal sajnálattal visszavonta a pályázatát. Azzal [az indokkal – a szerk.], hogy olyan méltatlan személyes támadások érték, amelyek mélyen sértik a szakmai és emberi méltóságát. Többek között megfenyegették őt és a családját, hogy soha többé nem fogja tudni visszaszerezni a reputációját, ha elindul a rektori székért. Nagyon sajnálom, hogy így döntött, de megértem és elfogadom, mert én viszont tiszteletben tartom a személyi és művészi méltóságát. Pedig kiváló a feladatra, és remekül tudná irányítani az intézményt” – mondta Csák János kulturális és innovációs miniszter a Mandinernek Keller András visszalépéséről.

A miniszter interjújából arra tudunk következtetni, hogy amikor lejár a regnáló rektor mandátuma, az erre jogosult oktatási rektorhelyettes, tehát Kutnyánszky Csaba veszi át a felsőoktatási intézmény vezetését a következő pályázat kiírásáig.

Információink szerint a Zeneakadémia hivatalos tájékoztatást nem kapott, ezért nem nyilatkoznak a pályázatot érintő kérdésekben.

Szövevényes előzmények

Ahogyan arról márrészletesen beszámoltunk, Vigh Andrea rektori megbízatása a Zeneakadémia élén 2023. október 31-én lejár, és bár öt pályázat érkezett az augusztus 21-i határidőig a Kulturális és Innovációs Minisztériumba, egyet sem küldtek meg a Zeneakadémia szenátusának, amely a rektorjelöltről dönteni jogosult. A háttérben tanácstalanság vagy szándékos időhúzás is lehetett, ezért a Zeneakadémia levélben kért tájékoztatást Csák János kulturális és innovációs minisztertől.

A zenetudósok, zeneszerzők, zenepedagógusok, jazz- és népzenészek tiltakozása nyomán Csák János visszavonta az első pályázatot, és másikat írt ki. Ebben a tevékenységi területeket már nem korlátozták, de előírták valamely nagy állami kitüntetés meglétét. Ilyennel Kutnyánszky Csaba, az egyetem jelenlegi oktatási rektorhelyettese – aki a Zeneakadémia jelöltje volt – nem rendelkezik, ezzel tehát kizárták a versenyből. Úgy tűnhetett, mintha a pályázatot Keller Andrásra írták volna ki, akit Csák János szívesen látott volna a rektori székben.

Kutnyánszky azért szerepelhetett mégis az öt pályázó között, mert a Csák János által szóban visszavont, de a közszolgálati állásportálról a beadási határidőig el nem távolított – értelmezése szerint tehát érvényben maradt – kiírás alapján adta be a pályázatát.