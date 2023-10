Halálra ítélték, vérdíjat tűztek ki a fejére, megkéselték, most válaszol

Salman Rushdie életének nagy része bujkálás és halálos fenyegetések közepette telt A világhírű író tavaly nyáron egy késes támadást is túlélt. A New York nyugati részén található Chautauqua Intézet előtti színpadon éppen a szólásszabadságról tartott előadást, amikor egy férfi felment a színpadra, és késsel rátámadt. Hat hétig kórházban maradt. Ezt követően az egyik szemére elvesztette látását. Egy időre megbénult a bal keze, és poszttraumás-szindrómában is szenvedett. Gépelnie és írnia azóta is nehezen tud, néhány ujjbegyét most sem érzi.

Művészettel válaszol az erőszakra

Rushdie már visszatért a munkához. Azt már idén júniusban bejelentette, hogy új könyvön dolgozik. Most kiderült, hogy Knife – vagyis Kés – című memoárja 2024. áprilisában jelenik meg.

Viszonylag rövid, pár száz oldalas könyv lesz. Nem a világ legkönnyebben megírható könyve, de ezen túl kell lépnem ahhoz, hogy bármi mást is csináljak. Nem igazán kezdhetek el olyan regényt írni, aminek semmi köze ehhez... Szóval csak foglalkoznom kell vele.

Nihar Malaviya, a Penguin Random House vezérigazgatója szerint ez „perzselő könyv”, és „emlékeztető a szavak erejére, hogy értelmet adjon az elképzelhetetlennek. Megtiszteltetés számunkra, hogy kiadhattuk. Lenyűgözött Salman eltökéltsége, hogy elmondja történetét, és így visszatérhetett ahhoz a munkához, amelyet szeret” – olvasható a The Guardian honlapján.

Szükséges volt ezt a könyvet megírnom: ez az egy mód volt arra, hogy kézbe vegyem a történteket, és művészettel válaszoljak az erőszakra

– mondta Rushdie.

Vérdíjat tűztek ki a fejére

A 76 éves férfi több mint egy tucat regény elismert szerzője, köztük Az éjfél gyermekei és a Sátáni versek. 2012-ben egy korábbi emlékiratát is kiadta Joseph Anton címmel, amely – a Sátáni versek megjelenése után következő – több szakaszból álló, sokszor életveszélyes bujkálását meséli el.

Salman Rushdie ellen az 1988-ban megjelent, Sátáni versek című könyve miatt 1989-ben Irán legfőbb politikai és vallási vezetője, Ruholláh Khomeini fatvát adott ki.

minden hívő muszlimot felszólított Rushdie kivégzésére, és emellett a regény kiadóinak kivégzésére is.

A berkeley-i Kaliforniai Egyetem könyvesboltjait, amelyek a regényt árulták, bombatámadás érte. A muszlim közösségek világszerte nagygyűléseket tartottak és könyveket égettek. Rushdie japán fordítóját, Igarasi Hitosit Tokióban halálra késelték, olasz fordítóját, Ettore Capriolot megverték és őt is megszúrták Milánóban. A norvég kiadó, William Nygaard súlyosan megsebesült, amikor oslói háza előtt meglőtték. A törökországi Sivas egyik hoteljét felgyújtották, mert a török fordító, Aziz Nesin épp ott szállt meg. A támadásban 37 személy lelte halálát.

Rushdie legújabb regénye, a Győzelem városa éppen a támadás előtt készült el. „Mindig is nagyon igyekeztem, hogy ne játsszam az áldozat szerepét. Akkor csak ülsz ott és azt mondod: valaki kést döfött belém! De szerencsétlen vagyok… Amit egyébként néha tényleg gondolok!” − fogalmazott. A Knife lesz az első könyv, amit a tavalyi események óta írt.