Még a feministák is elborzadtak, amikor megnyílt a világ első női múzeuma

A washingtoni National Museum of Women in the Arts (NMWA) a világ első olyan múzeuma, amely női alkotók munkáit mutatja be. Az intézmény a két évig tartó felújítását, és legendás vezetőjének, Wilhelmina Holladay 2021-es halálát követően 2023. október 21-én újra megnyitja kapuit a közönség előtt.