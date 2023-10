Demeter Szilárd üzent az érte aggódóknak

A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) honlapján jelent meg a pályázat szerdán, amely a PIM főigazgatói tisztségének betöltéséről szól. Az új főigazgató 2024. február 1-jén kezdheti munkáját, és legfeljebb öt évig töltheti be a tisztséget. Demeter Szilárd, a jelenlegi főigazgató elárulta, újraindul a tisztségért, de elfogadja, ha lesz nála jobb pályázó.

Korábban az Index is beszámolt róla, hogy Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter kiírta a pályázatot a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói posztjára. A pályázatot még október 9-én írták ki, de a PIM honlapjára csak később került fel.

Demeter Szilárdot még 2019. február 1-jei hatállyal nevezték ki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói posztjára. Azonban a pozíció maximum öt évig tölthető be, ami le is jár 2024 januárjának végén. Most Demeter Szilárd elárulta a Mandineren, hogy újraindul a posztért.

– kezdte írását a főigazgató, amelyben emlékeztetett arra is, hogy 2018 decemberében kezdte a munkát a Petőfi Irodalmi Múzeumban, 2019 februárjában pályázat útján nyerte el a főigazgatói tisztséget. De lejárt az öt év, így szükséges a pályázat kiírása.

Széles körű konzultáció után (család, kollégák, főnökeim, szakmai partnerek – a sorrend nem véletlen) úgy döntöttem, hogy ismét megpályázom a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói tisztségét

– fogalmazott.

Az is kiderült, hogy ugyanazt vallja, amit öt évvel ezelőtt is elmondott minden érdeklődő médiumnak:

ha valaki jobb pályázatot tesz le az asztalra, mint szerénytelenségem, akkor én leszek az első, aki beáll mögé és támogatja, mert azzal csak nyer a magyar irodalom és a magyar kultúra. És ez a legfontosabb.

Az érte aggódóknak is üzent: „Hál’ Istennek az identitásom nem pozíciófüggő. Nem mellesleg párhuzamosan készülök az Aranykalászos Gazda-vizsgámra is, én a traktoron is az maradok, aki vagyok”.