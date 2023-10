Thuróczy Szabolcsnak halálfélelme volt a mentőautóban

Thuróczy Szabolcs kiugrott egy helikopterből, részt vett egy rallye-n, és még a Csillag börtönben is eltöltött két napot. Mégis akkor érezte magát a legnagyobb életveszélyben a Tiltott zónák második évadának forgatásán, amikor egy szirénázó mentőautóval száguldottak az utakon a legnagyobb csúcsforgalomban. A sorozat 2023. november 5-én indul a Spektrumon.

Thuróczy Szabolcs a Tiltott zónák második évadában bevonul egy börtönbe, ahol még énekel is a rabokkal, részt vesz szervmentésben és -beültetésben, az augusztus 20-i nagyszabású műsor előkészítésében, emellett katonai helikoptert és metrót vezet, TEK-esekkel akciózik, mitfahrerkedik az 56. Mecsek Rallye-n, és még egy bomba kiemelésében is segédkezik.

A színész szerint már csak az hiányzik, hogy egy rakétából kilőjék, és Elon Muskkal a Holdra szálljon.

A premier előtt az Index is bepillanthatott a Spektrum legújabb sorozatába, amelynek már az első évada is olyan sikeres volt, hogy világszerte elismerték és díjazták. Ez nem véletlen, hiszen minőségi és színvonalas műsorról van szó, amelynek célja, hogy bemutassa, mekkora háttérmunka van egy-egy tevékenység mögött, illetve hogy olyan helyekre kalauzolja a nézőket, ahová egyébként nem jutnának be.

Ahol megszűnik a tér és az idő

Thuróczy Szabolcs a forgatásról azt mondta, rengeteg kihívással teli helyzetben és hihetetlen kalandokban volt része, és úgy érzi, az előzőnél is izgalmasabb évadot sikerült összehozniuk a stábbal. A feladata az volt, hogy felfedezze az ismeretlent, és a nézők szeme elé tárjon minden olyan helyet, ahová civileknek tilos a bemenet.

Lapunk kérdésére a színész elárulta, számára az egyik legizgalmasabb forgatási helyszín a Csillag börtön volt, ahol megszűnt a tér és az idő, és olyat élt át, ami egy életre megmarad benne.

Miután kijött a börtönből, és kint állt az utcán, már másképp értékelte a szabadságot.

Felkavaró volt számára az a két forgatási nap, és ott bent minden szó más értelmet nyert. Hiszen amikor azt hallja az ember, hogy valaki 2050-ben szabadulhat legkorábban, az megrázó élmény. Thuróczy Szabolcsot az Aranyélet című sorozatból és más filmekből már ismerték a rabok, és sokszor azonosították őt a szerepeivel.

„Neked simán 10-15 év kijárna” – ez volt a legfinomabb mondat, amit kapott. De nem kellett sok idő a fogvatartottaknak, hogy felvegyék a ritmust, hamar kialakult egy közvetlen kapcsolat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a börtön területén lévő kultúrházban a rabok és a színész közösen karaokéztak: Máté Péter Most élsz című számát énekelték el együtt.

Elég döbbenetes pillanat volt, hiszen azoknak a soroknak ott egy kicsit más értelmük volt. A rabok könnyes szemmel ordították velem a dalt. Olyan fura pillanatok voltak ezek nekik is, és nekem is, hogy amíg élek, nem felejtem el.

Ha egy ember meghal, három másik megmenekül...

A sorozat debütálásának apropójából szervezett eseményen részt vett néhány olyan szakember is, akik az adott területen segítettek a stábnak a forgatás megszervezésében, lebonyolításában. Az egyik részben Thuróczy Szabolcs egy szervdonormentésben és a szerv beültetésében is részt vett. Ezzel kapcsolatban dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatója azt mondta:

A transzplantáció egy kicsit olyan az egészségügyi ellátásban, mint az űrkutatás. Az első ember a Holdra lép, és őt látjuk egyedül. Ebben a részben egy sebészről van szó, és nem látszik az a rengeteg ember, aki ebben dolgozik. Ennek az epizódnak az a jelentősége, értéke, hogy megmutatta ezt a háttérmunkát, ami azért fontos, mert a társadalom bizalmát fogja növelni egy ilyen kényes területen.

Thuróczy Szabolcs számára a transzplantációs műtét is felkavaró élmény volt, hiszen mint mondta: egy ember meghalt, cserébe három ember megmenekülhetett. Mindemellett a szervdonoros forgatás alatt halálfélelme volt, hiszen ekkor mentőautóval kellett átszáguldaniuk egy településen a legnagyobb csúcsforgalomban.

Na, akkor életveszélyben éreztem magam. Rettegtem, és majdnem karamboloztunk is. És elgondolkodtam, hogy ők ezt a munkát napi szinten csinálják. Akkor kicsit megrogytam, és letérdeltem előttük.

A színész az egyik részben a Szépművészeti Múzeum szuperbiztonságos, titkos raktárába is beviszi a nézőt, és megismerhetjük a restaurátorok munkáját, amiről azt mondta: egy szinte meditatív, koncentrált, különleges tevékenységről van szó, amelyről nagyon keveset tudnak az emberek. Bár hozzátette, a TEK-esek váratlan szituációi, a félőrültekkel, skizofrénekkel való találkozásuk sem vasárnap délelőtti séta.

A Tiltott zónák 2. premierje 2023. november 5-én, 17 órakor lesz a Spektrumon. Thuróczy Szabolcs a hatrészes sorozatban összesen tizenkét kalandban vesz részt.