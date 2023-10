Bejött a Barbie-film marketingje: jelentősen nőttek a Mattel eladásai

Az Index már júliusban is foglalkozott azzal a kérdéskörrel, hogy vajon kifizetődik-e a Barbie-film drága reklámkampánya. Most úgy tűnik, az ütős marketing meghozta gyümölcsét: a The Guardian cikke szerint a Mattel játékgyártó cég – amely Barbie babákat is árul – jelentősen növelte eladásait.