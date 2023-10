Meghalt a Vígszínház és a Pesti Színház lelke, Bakacsi Alice

Meghalt Bakacsi Alice, a Vígszínház művészeti titkára, akit a nézők is ismertek és szerettek – közölte az intézmény pénteken.

A Vígszínház péntek délután mély megrendüléssel adta hírül, hogy meghalt Bakacsi Alice, aki csaknem 40 évig, 1985 szeptembere óta dolgozott a Vígszínházban művészeti titkárként, és évtizedeken át intézte, szervezte a Pesti Színház ügyeit.

„Ma elment közülünk valaki, aki egy igazi intézmény volt a színházon belül, a neve pedig eggyé vált a Pesti Színházzal.

Sugárzó személyisége meghatározta a Pesti Színház alaphangulatát, ő volt az épület lelke, lelkiismerete és emblémája: empatikus, diszkrét, decens és elegáns.

– írták róla a Facebookon.

A posztban nem közölték, hogy Bakacsi Alice hány éves volt, az Index információi szerint azonban 77 éves korában halt meg.

A nézők is ismerték és szerették

Emellett ő volt a legnagyobb titkok és a legkisebb ügyes-bajos gondok tudója is: Tolnay Kláritól, Ruttkai Éván és Páger Antalon át a legfiatalabb társulati tagokig ültek az irodájában, és Alice mindenkit meghallgatott, mindenkinek segített, mindenkinek mindig a rendelkezésére állt. A posztban azt is megemlítik, hogy a nézők is ismerték és szerették:

Alice estéről estére mosolyogva fogadta őket, és azonnal megoldott minden problémát.

Munkája elismeréseként 1997-ben Ezüst Érdemkereszttel tüntették ki, majd egy évvel később a társulat titkos szavazatai alapján ő kapta a Várkonyi Zoltán-emlékdíjat, 2001-ben pedig Roboz Imre Művészeti Emlékdíjjal jutalmazták. Bakacsi Alice-t a Vígszínház saját halottjának tekinti.

Az intézmény 2016-ban egy videót is készített róla a születésnapja alkalmából: