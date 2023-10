Meghalt Matthew Perry, a Jóbarátok Chandlerje

Cikkünk frissül!

A színészt holtan találták meg Los Angeles-i otthonában, a jakuzziban – közölte a rendőrség. A CNN egyik forrása elmondta, hogy vizsgálják Perry halálát. A lap arról is ír, hogy a színész halálát vélhetően fulladás okozta.

A hatóságok helyi idő szerint délután négy óra körül mentek ki Perryhez. A Los Angeles Times forrásai szerint a színész környezetében nem találtak kábítószert,

„Nem merült fel idegenkezűség” – tette hozzá a rendőrségi forrás.

A Jóbarátok 1994-től 2004-ig, tíz évadon át futott. A sorozatot gyártó Warner Bros. Television Group közleményt adott ki, amelyben azt írták:

Megrendültünk szeretett barátunk, Matthew Perry halála miatt. Matthew hihetetlenül tehetséges színész volt, és kitörölhetetlen része a Warner Bros. televíziós családnak. Komikus zsenialitásának hatása világszerte érezhető volt, és öröksége sokak szívében él tovább. Ez egy szívszorító nap.

Matthew Perry a Massachusetts állambeli Williamstownban született. Perry fiatalon Ottawába költözött édesanyjával, és miután szülei elváltak a kanadai nagyváros és Los Angeles között ingázott – ahol édesapja élt. Ottawában egy iskolába járt a jelenlegi kanadai miniszterelnökkel, Justin Trudeau-val.

Halálakor vélhetően egyedül volt, tekintve, hogy sosem volt házas és nem voltak gyermekei. 2018-ban volt legkomolyabb kapcsolata Molly Hurwitz-cal, akivel 2020-ban el is jegyezték egymást, de egy évvel később fel is bontották azt, mivel „nem működött már a dolog” – nyilatkozta akkor a színész a People-nek.

A hírnév előtt

Matthew Perry gyermekkorában Kanada egyik legjobb teniszjátékosává vált és sokáig úgy tűnt, ez lesz élete pályája, azonban Perry már egész fiatal korától érdeklődött a színészet iránt. Édesapjának, John Bennett Perry-nek is ez volt a szakmája – később életrajzi könyvében a Jóbarátok sztárja meg is említette, hogy nagy rivalizálásba kezdett vele apja, amikor olyan hirtelen sikeressé vált.

A világhírű sorozatszerepe előtt számos kisebb sorozatban játszott. Első bejegyzett szerepe 1979-ből ismert a 240-Robert című drámában. További sorozatszerepeket is kapott az 1980-as években, de egyik sem maradt túl sokáig képernyőn az alacsony nézettség miatt.

Filmekben is játszott, de igazán nagy szerepet csak a Jóbarátok után kapott – a leghíresebb filmszerepet Bruce Willis oldalán alakította a Bérgyilkos a szomszédom című alkotásban.

Jóbarátok és Chandler Bing

1994-ben indult el a világhírűvé vált Jóbarátok-sorozat, amiben Matthew Perry Chandler Bing szerepét játszotta. Bing karaktere sokak kedvencévé vált, csattanós poénjaival és eredetiségével. Matthew Perry többször is elmondta, valamint életrajzi könyvében is leírta, szinte nem is érezte munkának Chandler Bing szerepét, ugyanis sok dologban egyezett személyisége a karakterével.

Perry szülei is elváltak, ő is egész életében szeretethiányban szenvedett és a humort használta, mint védekezési mechanizmust.

A Jóbarátokban rendkívül közel került színésztársaihoz (Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc) – a való életben is legjobb barátokká váltak és mindemellett ők hatan lettek az 1990-es évek legjobban fizetett televíziós sztárjai.

Amikor 2004-ben megjelent a tizedik és egyben utolsó évad, Perry úgy fogalmazott,

24 éves voltam amikor megkaptam a szerepet és nem hittem el. Most 34 éves leszek és nem hiszem el, hogy véget ér. Egy ember életében ez kulcsfontosságú évtized, és úgy érzem számomra többszörösen is jelentőssé vált

– idézi a People.

„... a nagy rettenet”

Annak ellenére, hogy úszott a pénzben, a hírnévben, és a sikerben, Perry egész életében küzdött démonjaival. Életrajzi könyvében leírja, hogy 14 éves korában érezte meg először milyen megnyugtató hatással van rá az alkohol, és elmondása szerint,

utána nem volt visszaút.

Első függőségévé tehát az ital vált és nagyon nehezen tudott megválni tőle, de nem ez okozta a legnagyobb károkat számára, hiszen később az ópiátok rabja is lett. 49 éves korában a nagy mennyiségű tudatmódosítószer hatására vastagbélrepedése lett, a legtöbb orvos nem gondolta, hogy túléli.

Az esetet követően két hétig volt kómában, majd hónapokat töltött kórházban rehabilitáción.

Elmondása szerint, karrierje csúcsán volt a legmélyebben magánéleti és egészségügyi szempontból:

Naponta 55 Vicodint szedtem és nem voltam 60 kilogramm. A sorozatot sem tudtam megnézni, mert annyira brutálisan vékony voltam, hogy rosszul lettem a saját látványomtól – a mai napig nem tudom megnézni egyébként. Főként azért, mert minden évadot az akkori függőségem szerint tudnék megnevezni. Pontosan meg tudnám mondani, hogy »itt ittam, itt kokainoztam, itt az ópiátokat toltam« és így tovább

– fogalmazott egy tavalyi interjúban.

Könyvében azt is leírja, hogy legtöbb romantikus kapcsolatának is függőségi problémája vetett véget, mivel mindig inkább a szert választotta a szerelem helyett.