Világszerte híre ment a World Press Photo budapesti kiállításáról szóló botránynak

Ahogy azt korábban megírtuk, Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese levelet küldött lapunknak, melyben ezt írta:

A Mi Hazánk képviselőjeként törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kértem Csák János minisztertől a Nemzeti Múzeumban megtekinthető Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás tartalma miatt, azon ugyanis a 2022-es év legfontosabb eseményeként jelenítik meg az »LMBTQ+-kisebbség elleni erőszakot«, illetve a »meleg idősotthont« ábrázoló képsorozaton tekinthetik meg az odalátogatók például azt, hogy női ruhába és tűsarkúba öltözött férfiak rúzsozzák magukat.

Továbbá kiemelte, „újabb konkrét siker tehát a Mi Hazánk kezdeményezése az LMBTQ-propaganda megállítása terén, azonban nem dőlhetünk hátra, mert ez csak egy csepp a tengerben. A Mi Hazánk, ahogy eddig is, ezután is a hagyományos családmodell értéke mellett áll ki”.

L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját is megkerestük az esettel kapcsolatban, de ő ezt azóta sem kommentálta.

A fotós nem érti a problémát

Hannah Reyes Morales, a képsorozat fotósa is reagált a korlátozásokra, és elmondta, nem gondolná, hogy képei veszélyesek vagy károsak lennének a kiskorúak számára.

Több mint szomorú vagyok, hogy a történetük talán nem jut el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Szomorú vagyok, hogy a történetük rejtve marad, visszaidézve azt az elnyomást, amelyben nekik is élniük kellett

– fogalmazott a fotós, aki a Golden Days közösség tagjairól készített fényképsorozatot, és úgy véli, ennek a közösségnek van mit adnia és tanítania a világnak.

A diákok tüntetésbe fogtak

Az Egységes Diákfront aktivistái is kimutatták elégedetlenségüket, és bekötött szemmel tüntettek a Magyar Nemzeti Múzeum előtt.

A hét kiskorúból álló aktivistacsoport tagjai „a valódi gyermeknevelés a minőségi oktatással kezdődik” táblával a kezükben masíroztak a múzeum lépcsőjénél. A diákok véleménye szerint elsősorban nem tiltani kéne, hanem a valódi oktatási reformokkal kellene foglalkozni.

Felháborodott a világ

Az esetről a nemzetközi sajtóban is írtak, a The Guardian felemlegette a fiatalok múzeumból való kitiltásának esetét, és úgy fogalmazott, a fiatalok kiállításának kitiltására tett lépés a magyar kormány – Orbán Viktor nacionalista miniszterelnök vezetésével – legutóbbi lépése volt, amellyel korlátozta a homoszexualitást népszerűsítő vagy ábrázoló anyagok kiskorúak számára elérhetőségét a médiában, így a televízióban, filmekben, reklámokban és az irodalomban is.

A The Times of India is beszámolt a történtekről, míg a Time Magazine – Révész Tamást idézve – kiemelte, hogy a kiállítás látogatóinak fele diák, így fiatalok ezrei nem tudják meglátogatni a World Presst, és még azokat a képeket sem nézhetik meg, amelyek LMBTQ+-tartalomtól mentesek.

Minden képnek és képriportnak az a célja, hogy elhozzuk a hírt hozzánk, a nézőhöz, és nagyon sok riporter az életét kockáztatja azért, hogy megszerezzük ezt a tudást. Mindenki szabadon gondolhat a kiállított képekről, amit akar. Ezek a képek előítéletek nélkül készültek, és nekünk is előítéletek nélkül kell befogadnunk azokat

– fogalmazott a lapnak Révész Tamás.