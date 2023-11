Michelangelo Buonarroti – akinek számos művészi csodát köszönhetünk – hónapokig bujkált egy „titkos” firenzei helyiségben. A művész ugyanis összeveszett a nagy hatalmú Medici családdal, VII. Kelemen pápa pedig halálra ítélte.

A The Guardian beszámolója szerint most először a nagyközönség előtt is megnyitják a pincét, ahol a látogatók az olasz reneszánsz mester rajzvázlatait is megtekinthetik.

A művész a feltételezések szerint 1530-ban mintegy két hónapon át rejtőzködött a San Lorenzo-bazilika Medici-kápolnái alatti szűk kamrában, ahol szén- és krétarajzok tucatjait készítette. 1975-ig senki nem tudott ezekről, ám amikor Paolo Dal Poggetto – a Medici-kápolnák akkori igazgatója – az intézménynek új kijáratot keresett, fény derült az alkotásokra.

Az igazgató egy szekrény alatt talált egy csapóajtót, amely a tíz méter hosszú, három méter széles helyiségbe vezetett.

A rajzvázlatok csak akkor láttak napvilágot, amikor a kamra falait megtisztították (korábban szén tárolására használták a helyiséget).

Nem tudta, élve vagy holtan kerül-e ki

Paola D’Agostino, a firenzei Bargello Múzeum igazgatója szerint a művész „úgy rajzolt, mintha egy emlékutazást tett volna... Olyan volt, mintha egy albumot készített volna a műveiről. Nem tudhatta, hogy élve vagy holtan kerül-e ki a kamrából”.

Néhány rajza a Sixtus-kápolnára festett meztelen alakokat idézi, az egyik pedig a Dávid-szoborra hasonlít. Más vázlatai a Medici család sírját díszítő figurákat tükrözik.

Sokak szerint Michelangelo ebben a pincében keresett menedéket, hogy elrejtőzzön a Mediciek, vagyis korábbi pártfogói elől. A nagy hatalmú családot még 1527-ben száműzték Firenzéből egy népfelkelés miatt – amelyhez a művész is csatlakozott. Ez idő alatt Michelangelo a város erődítéseinek felügyelőjeként szolgált a rövid életű köztársasági kormány alatt.

A Mediciek azonban később visszatértek Firenzébe, és VII. Kelemen pápa – a Medici család tagja – a történtek miatt igen dühös volt a művészre, így elrendelte a kivégzését. A mesternek végül Giovan Battista Figiovanni, a San Lorenzo-bazilika priorja segített rejtekhelyet találni.

Michelangelo’s secret sketches under church in Florence open to public https://t.co/v6tWxr2h8z — Guardian news (@guardiannews) October 31, 2023

Az egyetlen fényforrás

A helyiség egyetlen fényforrása egy apró ablak volt, ahonnan Michelangelo ráláthatott a fölötte lévő utcára.

A Mediciek végül megkegyelmeztek neki, és a pápa visszavonta a halálos ítéletet. A művész így befejezhette a Sixtus-kápolna és a Medici család sírboltjának munkálatait.

Michelangelo 1534-ben elhagyta Firenzét, és Rómába költözött.

A titkos pincébe korábban csak tudósok léphettek be, ám 2023. november 15-től a nagyközönség előtt is megnyitják. D’Agostino azt mondta, „időigényes, folyamatos és aprólékos” munka volt a terem előkészítése a nyilvánosság számára, de szerinte ugyanúgy elvarázsolja majd a látogatókat, mint őt.

(Borítókép: Michelangelo rajzai a Medici-kápolnában. Fotó: David Lees / Corbis / VCG / Getty Images)