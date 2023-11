Egyszerre lép színpadra Sisi, Evita, István király, valamint Rómeó és Júlia

Exkluzív musical estre készülnek a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházában. Az est témája a királyok különleges világa, így Sisi, Evita, István király, Néró, (Habsburg) Rudolf, valamint Rómeó és Júlia is színpadra lép.

Népszerű musical-slágerekkel, meglepetés produkciókkal, és játékkal várják az érdeklődőket november 8-án, szerdán, 19 órától a Musical Klub Extrában. Az est házigazdái Borsi László (producer-műsorvezető), és Kocsák Tibor (Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész, karmester, a Madách Színház zenei vezetője) lesznek.

Míg Mahó Andrea, Csengeri Attila, Gőbölös Krisztina, és Kádár Szabolcs vendégekként jelennek meg a színpadon. A klub szervezői szerint ez az este „nagyon király lesz”.

A zene és a dalok segítségével elkalandozunk a történelemben és a mesevilágban, miközben több híres személyiséget is megidézünk. Velünk lesz többek között Sisi, több neves uralkodó és az ismert és kedvelt dallamok mellett meglepetésekkel is várjuk a résztvevőket. Ráadásul a kastély hozzájárult egy olyan produkcióhoz is, amit csak most egyszer láthatnak, élvezhetnek azok, akik velünk tartanak ezen a nem mindennapi estén