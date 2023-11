Csák János azonnali hatállyal elbocsátotta L. Simon Lászlót

Az utóbbi napokban a Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás (Word Press Photo) körüli ügyek borzolták a kedélyeket a Magyar Nemzeti Múzeum háza táján.

Mint korábban megírtuk, nagy port kavart Dúró Dóra országgyűlési képviselő akciója, ám hiába volt a politikusi igyekezet, a Magyar Nemzeti Múzeumba (MNM) mégis bemehettek a 2023. november 5-én bezárt World Press Photo kiállításra a 18 év alattiak. L. Simon László, az MNM főigazgatója viccesen mondott köszönetet a Mi Hazánk elnökhelyettesének a reklámért, ám Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész szerint egy ilyen kurucos kiállást nem engedhet meg magának akárki – csak egy volt kormánypárti képviselő. Úgy látszik azonban, hogy ezt még ő sem tehette meg.

Csák János azonnali hatállyal menesztette L. Simon Lászlót

„Csák János miniszter mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a mai napon átadta L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója munkaviszonyának megszüntető okiratát” – áll a tárca időközben kiadott közleményében.

A miniszter indokolásában kifejtette, hogy a főigazgató, mivel az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium elismeri L. Simon László korábbi érdemeit a kulturális területen végzett tevékenysége során – zárul a közlemény.

Az Index elérte L. Simon Lászlót, aki azt mondta, a történtekre később reagál. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója éppen a Múzeumok Szakmai Napja című rendezvényen vett részt a MNM-ban: az köszöntő beszédét még elmondta, de az első kerekasztal-beszélgetésről már kihívták, vélhetően ekkor közölték vele a hírt. Ezt követően már nem is tért vissza a beszélgetésre.

Információink szerint Hammerstein Judit főigazgató-helyettes – a Balassi Intézet, illetve az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatója – lehet az utóda, kérdés, hogy mennyire lesz lojális a volt főigazgatóhoz.

Kitiltották őket, mégis bemehettek

Az elmúlt napokban nagy visszhangot keltett, hogy – a Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezésére – a Magyar Nemzeti Múzeumból kitiltották a 18 éven aluliakat a 2023. november 5-ig tartó kiállításról, mert az sérti a gyermekvédelmi törvényt. A parlamenti párt szerint az a baj, hogy a tárlaton a 2022-es év legfontosabb eseményeként jelenítik meg az „LMBTQ+-kisebbség elleni erőszakot”, emellett a „meleg idősotthont” ábrázoló képsorozaton tekinthetik meg az odalátogatók például azt, hogy női ruhába és tűsarkúba öltözött férfiak rúzsozzák magukat.

Az Index az ügyben kereste a Kulturális és Innovációs Minisztériumot. Tájékoztatást kértünk, hogy miért volt szükség az intézkedésre, és mit várnak tőle. Azt válaszolták, hogy

a magyar kormány elkötelezett a gyermekvédelem mellett. A gyermekvédelemmel kapcsolatos szabályozásra tekintettel a fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztérium egyeztetést kezdeményezett a Magyar Nemzeti Múzeum vezetésével, és felhívta az intézmény figyelmét, hogy biztosítsa a gyermekvédelem és a családok védelméről szóló törvények rendelkezéseinek betartását.

„Él és virul a nemzet múzeuma”

A Magyar Nemzeti Múzeum azonban azt kommunikálta, hogy nem tudja jogszerűen végrehajtani Csák János kulturális és innovációs miniszter felszólítását, mivel nem kérhetnek el személyi igazolványt. Az intézmény közleménye szerint a múzeum a látogatók együttműködésére és szabálykövetésére támaszkodik. „A weboldalon fel van tüntetve, hogy 18 éven aluliak nem vásárolhatnak jegyet, és a kiállítás bejáratánál 18 éven aluliakat korlátozó tábla is van.”

EZT KÖVETŐEN L. SIMON LÁSZLÓ, A MÚZEUM FŐIGAZGATÓJA A FACEBOOKON MONDOTT KÖSZÖNETET DÚRÓ DÓRÁNAK, AMIÉRT ILYEN REMEK REKLÁMOT CSINÁLT A MÚZEUMNAK.

„Él és virul a nemzet múzeuma. Köszönjük, kedves Dúró képviselő asszony… Különösen köszönjük a közönségünk figyelmét, szeretetét és megértését” – írta, majd fotókat is csatolt a bejegyzéshez, amelyeken az látható, hogy hatalmas sorokban várnak az emberek az MNM épülete előtt, hogy bejuthassanak a kiállításra. Dúró Dóra nem sokkal később válaszbejegyzésében durva vádakkal illette a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját.

A Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese szerint L. Simon Lászlónak be kellett volna húznia fülét-farkát, de ehelyett még neki áll feljebb, mert „a saját minisztere megzavarta LMBTQ-népszerűsítés közben.” Mint írta, L. Simon most már a saját kormányán is gúnyolódik, ami azért szokatlan, mert Orbán Viktor nem szokta az ilyesmit eltűrni.

A kitiltásos botránynak világszerte híre ment, az eset nagy felháborodást keltett. A történtekről többek között a The Guardian, a The Times of India és a Time is beszámolt. A magyar diákok pedig tüntetésbe fogtak, a döntés ellen bekötött szemmel tiltakoztak az MNM épülete előtt.

