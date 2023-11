„Nincs diktatúra, csak sunyi megfélemlítés” – reakciók L. Simon László elbocsátása után

Csák János kulturális és innovációs miniszter azonnali hatállyal elbocsátotta L. Simon Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Információink szerint Hammerstein Judit főigazgató-helyettes lehet az utóda, kérdés, hogy mennyire lesz lojális a volt főigazgatóhoz.

Az ügynek a közösségi médiában is nagy visszhangja van. Schiffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő Facebook-oldalán így kommentálta a döntést:



Je suis L. Simon László!

Péterfy-Novák Éva író Facebook-oldalán egyebek mellett ezt írta:

NINCS DIKTATÚRA.

NINCS DIKTATÚRA.

ÉRTED?

NINCS DIKTATÚRA.

Csak a sunyi megfélemlítés finom eszközei vannak...

Mérő Vera író, publicista szintén Facebookon formált véleményt. A nem túl hosszú bejegyzését egy kérdéssel indította: „Van még kérdés? (Ezek szerint nemhogy nem »megengedték neki«, hanem egyenesen példát statuáltak vele, tervezetten, vagy nem, más kérdés.)”

L. Simon László visszautasítja a vádakat

A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója a Facebook-oldalán reagált a menesztésére. „Csák János miniszter ma reggel közölte velem, hogy felment a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatói pozíciójából, mert álláspontja szerint szabotáltam a gyermekvédelmi törvényt. A döntést tudomásul veszem, azonban elfogadni nem tudom azt. A World Press Photo kiállítás képeinek bemutatásával a múzeum szándékosan semmilyen jogszabályt nem sértett meg” – kezdte a friss Facebook-bejegyzésében L. Simon László.

„Ezt maga a minisztérium is elismerte korábbi levelében: »Álláspontom szerint szándékos jogsértésre utaló körülmény a Magyar Nemzeti Múzeum részéről nem merül fel […]« A minisztériumi közleményben foglaltakkal ellentétben a fenntartó utasítását késlekedés nélkül és maradéktalanul betartottuk, a 18 év alatti korlátozást bevezettük, és erről a fenntartót azonnal értesítettük. Négygyermekes apaként, nagyszülőként határozottan visszautasítom, hogy gyermekeinket tőlem vagy az általam vezetett intézménytől kellene megvédeni” – olvasható a posztban.



Nem a képpel volt a baj

Az ügyben Dúró Dóra és Ungár Péter esett egymásnak a T. Házban, rögtön megalapozva a parázs vitákat. Az Országgyűlés napirend előtti felszólalásában a nap kiemelt témájával kezdtek, előbb Ungár Péter, majd Dúró Dóra is megszólalt az ügyben. Elsőként az LMP társelnöke kapott szót, aki rögtön azzal kezdte, hogy Csák János kulturális és innovációs miniszter felmentette a Nemzeti Múzeum igazgatóját, mert „egy képviselőtársunk elment a múzeumba, és nem tetszett neki, amit ott látott. Dúró Dóra közéleti hisztériát vert ki, aminek az lett a vége, hogy lemondatták az igazgatót. Miért? Mert a kiállításon szerepelt egy olyan, egyébként az interneten elérhető kép, amely homoszexuális embert, embereket ábrázolt”.

Amit Csák János tett, szégyenteljes, emellett végtelen kártékony

– zárta napirend előtti felszólalását Ungár Péter.

Később megszólalt Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke is, aki előbb köszönetet mondott Csák János miniszternek, amiért helyreállította az intézmény renoméját. A képviselő Ungár szavaira reagálva azt mondta: nem a képpel volt a baj, hanem azzal, hogy ezt a Nemzeti Múzeumban mutatták be. „Egy magyar emberek adóforintjaiból működtetett múzeumban, ahová gyermekek is bemehetnek, ezt beállítani legnagyobb problémának, szembemegy a törvényekkel” – fogalmazott Dúró Dóra, aki szerint nem mindegy, hogy az ilyen képeket az interneten vagy a Magyar Nemzeti Múzeumban nézegeti.

A kormánypártok részéről Vitályos Eszter, a kultúráért és innovációért felelős miniszterhelyettes reagált, aki szerint nem homofóbiáról van szó, egyszerűen a törvények betartásáról és betartatásáról ebben az ügyben.

Az utóbbi napokban a Nemzetközi Sajtófotó Kiállítás (Word Press Photo) körüli ügyek borzolták a kedélyeket a Magyar Nemzeti Múzeum háza táján, a főigazgatót is emiatt menesztették.