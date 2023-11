A színészet nem más, mint személyiség kérdése: vagy érdekel valaki, vagy nem

A díjátadók hangulata hiába emelkedett, sokszor hűvös. A levegőt bejárja a versengés. Üdítő kivétel, amikor egy ceremónia kizárólag kellemes érzéssel tölti el az embert. A közeg baráti, az együtt töltött idő nem csak ünneplés, de mulattatja is a vendéget. Ilyen hangulatban telt az eSzínház Fesztivál díjátadó gálája.

Az eseménynek Budapest belvárosának kultikus helye, a Rózsavölgyi Szalon adott otthont. Ahogy maga a fesztivál is a klasszikus és modern világot keveri – online streaming alapon mutat be színházi előadásokat –, úgy maga a szalon is ezt az érzést adja. Belső tere a pesti kulturális élet antik világa, míg színpada mai, letisztult előadótér.

Határmezsgye

A 2023-as eseményen számos színházi szakember tette tiszteletét. Összesen kilenc díjat osztottak ki. Ebből ötöt a fesztivál szervezői és zsűrije, négyet pedig a támogatók – a Papageno, az Art is Business és a radiocafé – adtak át. A különdíjaktól eltekintve öt kategóriában díjazták a fesztiválon bemutatott alkotásokat. Ezek a:

legjobb digitális adaptáció,

legeredetibb formanyelv,

legjobb női főszereplő,

legjobb férfi főszereplő,

valamint a közönségdíj.

Az esemény házigazdája, Für Anikó színművész egyben a fesztivál zsűrijének is a tagja volt Lőkös Ildikó dramaturg, Komáromi György színházmenedzser, Widder Kristóf színész-rendező és Légrádi Gergely, az eSzínház vezetője mellett. A felvezető beszéd után elkezdődtek a díjkiosztások, valamint a laudációk. Elsőnek a legjobb művet Widder Kristóf mutatta be, aki beszédében arra is kitért, hogy a nyertes darab kiváló arányérzékkel vegyíti a színház és a mozgókép formanyelvi adottságait, a történet nem csak klasszikus értelemben jelenik meg, a mai világot tárja a nézők elé. A 2023-as eSzínház Fesztivál nagydíját a Radnóti Színház darabja, a Don Carlos hozta el.

Ezt követte a legjobb, eredeti formanyelvnek járó díj, amit a zsűriből Lőkös Ildikó dramaturg adott át. Úgy fogalmazott, a darabban megjelenő szöveg és zene „szigorúan kötött, együtt létező, egymásra ható alkotások”, az így megjelenő feszes, erős, költői forma pedig a zsűrit is meggyőzte. Az elismerést a Katona József Színház darabja, a Találkozás érdemelte ki. A legjobb férfi és női színésznek járó díjakat Komáromi György és Für Anikó adták át. Előbbit Gyabronka József nyerte az Emberszagért, akit a zsűri kifinomult arcjátéka és páratlan történetmesélési készsége miatt választott, amivel az online térben is az itt és most élményt képes átadni a nézőknek. A legjobb női főszereplő díját Botos Éva kapta a Mária országában nyújtott alakításáért, akiről Für Anikó úgy fogalmazott:

A néhány tanulható dolgon kívül a színészet nem más, mint személyiség kérdés. Vagy érdekel valaki, vagy nem. Ha nem, akkor megfeszülhet, bevetheti a teljes szakmai arzenált, lehozhatja a csillagot az égről, vagy legalább is kísérletet tehet rá, a csillag az nem fog jönni (...) Ha viszont igen, akkor az olyan, hogy csak megjelenik a színpadon, és az égvilágon semmit sem kell tennie, mégis az övé vagyok. Vonzza a tekintetemet, mint egy fényforrás, mint a csillag az égen, hiszen az is.

A fesztivál közönségdíját a Szegedi Nemzeti Színház darabja, a Mária országa nyerte. Az Art is Business különdíját a Stereo Akt társulat Ex katedra előadása kapta. A radiocafé a Játékszín alkotását, a Nagyvárosi fényeket díjazta. A Papageno idén két díjat is átadott, egyiket a Találkozás, másikat pedig a Székesfehérvári Vörösmarty Színház darabja, a Julius Caesar érdemelte ki.

Interkontinentális fesztivál

Idén az eSzínház Fesztivált négy kontinens 21 országából nézték. A fesztivál vezetője Légrádi Gergely kérdésünkre elmondta, hogy közönségmegoszlás szerint a nézők nagyjából háromnegyede Magyarországról figyeli az eseményeket – közel fele-fele arányban vidékről és a fővárosból. Hogy a külföldi nézők mekkora része magyar ajkú, arra pontos számaik nincsenek, de ahogy Légrádi Gergely fogalmaz:

Azt látjuk, hogy minél több felirattal ellátott előadást adunk, annál jobban megnövekszik a külföldi nézők aránya. Lehetséges, hogy olyanok is nézik, akik már csak pár szót beszélnek magyarul, mert egy kivándorolt gyermekei.

Légrádi Gergely szerint a 2023-as díjazottaknál a zsűri véleménye egyöntetű volt. Noha akadt, hogy a kezdteben kialakult némi szakmai vita – külön kiemeli a férfi és női főszereplők kategóriáját –, beszélgetéseik végén minden esetben konszenzusra jutottak.

A fesztivál vezetője azt is elmondta lapunknak, hogy az eSzínház mindig próbál fejlődni – nem csupán lépést tartani a világgal, de új utakat és metódusokat is kialakítani. Idei tapasztalatuk alapján a nézők egyre jobban keresik a speciális formanyelvű előadásokat. A jövőben szeretnének egy-egy formabontó alkotás felvételére, több időt és energiát szánni. Emellett azon is dolgoznak, hogy a szezonalitást jobban ki tudják használni.

Tapasztalataik alapján az ősz végi, téli időszakban szívesebben néznek online színházat az emberek.

Igyekeznek a fiatalabb generációkat is megszólítani, akik már a TikTok és a rövid videók világában szocializálódtak. Erre jelenleg is vannak komoly törekvéseik. A jövőbeli terveiket nézve szeretnék bővíteni a fesztivált, hogy a határon túli, magyar lakta területek művészei is egyre nagyobb reflektorfényt és teret kaphassanak, legyen szó Felvidékről, Vajdaságról, Kárpátaljáról, vagy Erdélyről.