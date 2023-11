Nemzetközi fellépők adnak ingyenes koncertet Budapesten

A Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) zenészeihez a Zeneakadémia nemzetközi hallgatói és a partnerországok követségei által szervezett fiatal külföldi művészek is csatlakoznak.

A zene éjszakájának ingyenes minikoncertjei a Duna mindkét oldalán várják a közönséget az ősz legkötetlenebb komolyzenei eseményén.

– közölte a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) az MTI-vel.

Tucatnyi helyszínre költözik majd be a zene nemcsak a belvárosban, hanem a külső kerületekben is. A fesztelen hangulatú minihangversenyek késő délután kezdődnek és egyes helyszíneken akár éjfélig is tartanak – olvasható a közleményben.

Kiemelik, hogy A zene éjszakája idén színesebb programot kínál, mint valaha, ugyanis a világ minden tájáról érkeznek zenei formációk az alkalmi színpadokra, a megidézett zeneszerzők sora pedig Haydntől Philip Glassig ível.

A részvétel minden helyszínen ingyenes, de a szervezők közlése szerint érdemes mihamarabb asztalt foglalni.

A sokszínű események szervezője a Budapest Brand és a BP150 Projektiroda, a Fesztiválzenekar ezúttal művészeti partnerként csatlakozik a rendezvényhez. A koncertek programja helyszín szerint a www.bfz.hu weboldalon tekinthető meg – áll az összegzésben.