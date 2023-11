Belső vizsgálatot indított a Nemzeti Színház az előadáson történt súlyos baleset miatt

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy olyan súlyos baleset történt péntek este a Nemzeti Színházban, hogy a megsérült színészeknek több hónapos gyógyulásra és rehabilitációra lesz szükségük ahhoz, hogy újra színpadra tudjanak állni.

Baleset miatt ugyanis félbeszakadt a Nemzeti Színházban a Rómeó és Júlia péntek esti előadása. Az Index akkor úgy értesült, hogy Szász Júliát és Horváth Lajos Ottót érte baleset, ezért félbe kellett szakítani a színdarabot, ezt az értesülésünket később a Nemzeti Színház közleménye is megerősítette.

Most az RTL Híradóból kiderült az is, hogy állítólag a színész hirtelen megszédült az erkélyjelenetre készülve, kezében a Júliát alakító színésznővel. Négy méter magasról zuhantak le. A két színészt a Semmelweis Egyetem traumatológiáján ápolják jelenleg.

Azt is kiderítette a híradó, hogy a Nemzeti Színház belső vizsgálatot indított a pénteki baleset körülményeinek kivizsgálására, hétfőn pedig társulati ülés is lesz.

A Színházi Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint ha a színház hibázott, kártérítést kell fizetnie.

Lefolytatnak egy vizsgálatot, kihallgatják a résztvevőket, akik ott voltak, akiknek ott dolguk volt, akik esetleg ott mulasztottak is. Úgy tudom, hogy a színház is kártérítési felelősséggel tartozik a színészek iránt abban az esetben, ha a színház vétett valamit

– fogalmazott Mihályi Győző.

Majd hozzátette azt is, hogy a színházaknak kötelező mindenkire balesetbiztosítást kötniük, és vannak különböző biztonsági előírások is, amiket be kell tartaniuk. Például, ha magasan dolgoznak a színészek, akkor szükségesek a korlátok. Emellett fény is kell a lépcsőre, ami felvezet a magasba.

A híradó kérdésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság elárulta, hogy egyelőre még nem történt feljelentés az ügyben.