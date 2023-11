A sztárszerző letette a tollát, és egy darabig egy sort sem írt

Egy történet, amely túlmutat az általunk látott világon, és olyan dimenzióba visz el minket, ahol a határok az élet és a halál, a látható és a láthatatlan között húzódnak, és ahol a cselekmény nem lineáris vonalon halad, hanem időnként felvillan. Ez olvasható Alessandro Baricco legújabb, Abel című regényének fülszövegében: a könyv 2023. november 7-én került a könyvesboltokba Olaszországban.

Alessandro Baricco elsősorban a Novecento, a Tengeróceán és a Selyem című bestsellerregényeiről ismert, de kulturális műsorok televíziós műsorvezetőjeként, drámaíróként és esszéíróként is népszerű.

A torinói szerző a magyar olvasók körében sem ismeretlen, eddig 14 kötete jelent meg a Helikon Kiadó gondozásában.

A 27 fejezetből álló történetben elmerülhetünk az ősi bölcsességben, a sámánok, az amerikai őslakosok spirituális víziójában, akik meglovagolják a képzeletbeli Nyugatot, ahol egy szerelmi történet is kibontakozik. A történet egy képzeletbeli Nyugaton játszódik, ahol a 27 éves Abel a seriff. A fiú legendává válik, amikor egy rablásnak sikerül véget vetnie azzal, hogy egyszerre két fegyverrel lő különböző célpontokra. Erre kevés férfi képes, ezért a helyiek „misztikusnak” tartják.

Alessandro Baricco néhány éve még azon gondolkodott, hogy számos regény megírása után az írást szeretné elválasztani a pénzkeresettől – olvasható a La Repubblica hasábjain, ahol feltette magának a kérdés: mi lenne, ha nem azért írna, hogy eltartsa magát? Vajon továbbra is csinálná? Jobban vagy rosszabbul írna?

Szóval letette a tollát, és egy darabig egy sort sem írt. De idővel hiányérzete támadt, úgy érezte: űr keletkezett benne.

Négy-öt éve, amikor egy séta után hazaért, bekapcsolta a számítógépét, megnyitott egy fájlt, és azt írta: „Metafizikai western”. „Nem volt történetem, cselekményem még kevésbé, és őszintén szólva, egy árva karakterem sem. De írnom kellett, minél előbb meg kellett csinálnom. Hagytam, hogy a semmiből előbbukkanjon egy egyszerű jelenet.”

És miért pont western? Baricco azt mondta: „Nem volt időm meg kedvem világokat építeni, mint máskor. Készen kellett valami, a műfajok ebben az értelemben tökéletesek: az anyag jó része már az asztalon van, mindössze játszani kell vele. És a műfajok közül a westernt szeretem a legjobban. Talán azért, mert az összes többi benne van.”

Az Abel című kötet 2019 óta készült, de egyrészt a koronavírus-járvány, másrészt a leukémiája hátráltatta a szerzőt. Ahogy azt korábban megírtuk, Baricco az idei PesText meghívására érkezett volna Budapestre, de az utat kiújuló leukémiája miatt le kellett mondania.

A 65 éves olasz író legutóbbi, Az ifjú ara című regénye 2015-ben jelent meg, azóta viszont „csak” esszéket ír. Ilyenek a Helikon Kiadó gondozásában megjelent Barbárok és A játék című esszékötetei is, amelyekben a digitális forradalom hatásairól értekezik.

Ez olvasható ki abból az interjúból is, amelyet még januárban adott a 24.hu-nak. Itt egyebek mellett arról beszélt, hogy „összességében a digitális forradalom nagyobb egyenlőséget hozott, és gyengítette a privilégiumokat. Kiszélesítette az információkhoz való hozzáférést, az emberek manapság aktívabban vehetnek részt a közügyek alakításában.

Az internet hatalmas erőforrás, amely bosszantó kihívást jelenthet bármilyen túlterjeszkedő hatalom számára. Természetesen rengeteg probléma van, de a digitális társadalom ezzel együtt is nyitottabb és szabadabb, mint a korábbiak, és szerintem ez így marad a jövőben is. Ez a folyamat most némileg megtorpant, és visszacsúsztunk a XX. századi üzemmódba. A háborútól, a járványtól és a klímakatasztrófától való félelem bénítóan hatott az emberekre. Mint az állatok a vadonban, mi is összehúzzuk magunkat, és kivárunk