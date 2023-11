Barátságban vált el egymástól a Golden Globe és Návai Anikó

Mint arról korábban beszámoltunk, kizárták Návai Anikót a Golden Globe-díj szavazói közül, mivel megsértette a szervezet etikai kódexét.

Most azonban a Golden Globe mindezt cáfolta, és közölték, hogy barátságban váltak el egymástól az újságírónővel.

A Deadline-on korábban megjelent, hogy Návai Anikót, az HFPA veterán újságíróját egy állítólagos etikai vétség miatt távolították el a Golden Globes/Eldridge cégtől. A Deadline tájékoztatást kapott arról, hogy nem ez történt. Návai Anikó és a Golden Globes/Eldridge barátságban válik el egymástól, mert az újságírónő más irányú tevékenységre készül. Folytatja 45 éve tartó munkáját független szórakoztatóipari újságíróként, és konzultációs/Public Relations/eseményszervező céget nyit Los Angelesben és a hollywoodi filmesek körében népszerű Budapesten

– írják az oldalukon.

Návai Anikó 1999 óta a Hollywood Foreign Press Association tagja – ami lehetővé tette számára, hogy eljusson olyan neves díjátadókra, mint például a Golden Globe. A magyar újságírónő korábban a BBDO reklámügynökségnél és a The Voice of Americánál is dolgozott. Egy budapesti PR-ügynökség társalapítója és egy tehetségkutató ügynökség vezetője is volt, mielőtt visszaköltözött Los Angelesbe.