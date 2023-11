Túlszárnyalta a húszmilliárd forintot a „magyar Trónok Harca” költségvetése

Mióta bejelentették, hogy érkezik a Hunyadi-sorozat (Rise of the Raven), a produkció büdzséje 4,6 milliárd forint pótlólagos állami támogatással egészült ki.

Ezt a Nemzeti Filmintézet (NFI) árulta el a Forbes.hu érdeklődésére. Ez azt jelenti, hogy több mint 15,2 milliárd forint állami pénz folyt a sorozatba közvetlen támogatás formájában, a produkció teljes költségvetése pedig már átlépte a 20 milliárd forintos határt, teszi hozzá a kiadvány.

Az alkotók nem titkolják, hogy a nemzetközi piacra is be akarnak törni „a magyar Trónok harcával”. Mostanáig a 2021-es gyártás-előkészítési (76,9 millió forint) és filmgyártási támogatásokról (10,5 milliárd forint) szerezhetett tudomást a közvélemény. Tavaly kezdődött a tízrészes sorozat forgatása, és időközben a közvetlen támogatási összeg több mint 13,7 milliárd forintra hízott.

A Nemzeti Filmintézet közlése szerint megmásfélszereződött a támogatás mértéke, és most már több mint 15,2 milliárd forint közvetlen állami támogatásnál jár a produkció. Jelen állás szerint a sorozat költségvetése legalább 22,5 milliárd forint lesz, ebből közel 6,8 milliárd forint adókedvezmény formájában jár, ha minden számlát benyújtanak a gyártás után.

A Forbes magyar nyelvű kiadványa összehasonlításképp megnézte a Magyarországon forgó hollywoodi produkciók költségvetéseit. A Vaják első évada körülbelül 16 milliárd forintból, a Borderlands körülbelül 19 milliárd forintból, míg a Shadow and Bone második évada nagyságrendileg 24 milliárd forintból készült el.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 2024-ben érkezik a közelmúlt egyik legnagyobb volumenű magyar történelmi sorozata, a Rise of the Raven. A Hunyadi János életét, nándorfehérvári diadalát bemutató tízrészes szériát itthon a TV2 tűzi műsorra, de Ausztriában és Szlovéniában szintén adásba kerül.

Az első vetítésekre előreláthatóan 2024 októberében kerül sor, árulta el lapunknak a sorozat producere, Robert Lantos. Szóba került az is, hogy az utolsó két részt, amely a nándorfehérvári csatát mutatja be, összevonva, egy játékfilm keretein belül mozikban is levetítik, ettől az ötlettől azonban végül elálltak.