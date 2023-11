Filmmel jelentkezik a Bagossy Brothers Company

A Bagossy Brothers Company – 10 éve úton című egész estés alkotás az erdélyi kezdetektől egészen a budapesti jubileumi nagykoncertjéig követi nyomon a pop, rock és folk stílust egyedi módon ötvöző banda útját – áll az Indexnek eljuttatott közleményben.

A sok-sok zenével, látványos koncertfelvételekkel, valamint a zenekar tagjait és hátterét is részletesen bemutató interjúkkal gazdagított film nemcsak a zenekar széles rajongótáborának szól, hanem azoknak is, akik még csak most ismerkednek a gyergyói ötösfogat zenei világával. Sosem látott felvételekkel és izgalmas kulisszatitkokkal is találkozhatnak a nézők.

A film dramaturgiai keretét a Bagossy Brothers Company tízéves jubileumi koncertje adja, ahol a zenekar 16 ezer rajongó előtt zenélt Közép-Európa legnagyobb fedett arénájában. A csapatban felmerült, hogy egy szokványos koncertvideóval emlékezzen meg az estéről, az évek során összegyűlt hihetetlenül gazdag videóanyag azonban szinte kiáltott a felhasználás után.

Tündérmese

Végül a több zenei produkciót is megfilmesítő Köves Diána vezetésével állt össze az a kétórányi anyag, amely a zenekar történetének legfontosabb állomásait mutatja be, és szólaltatja meg legfontosabb szereplőit – köztük a zenekar tagjait, a zenekar menedzserét, Szalai Attilát, és az egyik legnagyobb Bagossy-sláger, az Olyan ő énekesnőjét, Bagossy-Bíró Barbarát –, akik őszintén mesélnek az elmúlt tíz év sikereiről és kihívásairól.

Ami az elmúlt tíz évben történt velünk, az egy tündérmese. Amikor elkezdtük, nem gondoltuk volna, hogy ezen az évfordulón többek közöttt 800 koncert és sikeres lemezek lesznek már a hátunk mögött. Azt éreztük, hogy érdemes lenyomatot állítanunk ennek az időszaknak, így készült el ez a film

– mondta Bagossy Norbert, a zenekar frontembere.

A Bagossy Brothers Company – 10 éve úton kizárólag december 8-án és az azt követő hétvégén tekinthető meg országszerte és a határon túli magyarok lakta településeken. A jegyelővétel november 22-én 10 órakor indul a filmet játszó mozikban országszerte.

A zenekarral az Index szeptemberben készített interjút.