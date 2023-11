„Joss hosszú távú ügyfelünk és nagyszerű barátunk volt, aki a végsőkig éber, művelt és pajkos maradt, ma reggel békésen, családja körében halt meg” – mondta képviselője, Paul Pearson a Variety-nek.

A brit színész alakította Richard Donner Halálos fegyver 2 című filmjében a gonosz diplomata karakterét, akit a Danny Glover által alakított zsaru, Roger Murtaugh lelőtt.

A több mint 130 filmes és televíziós szerepet megformáló Ackland olyan projektekben is részt vett, mint az Atomcsapda (K–19: The Widowmaker), a Bill és Ted haláli túrája és a Vadászat a Vörös Októberre című filmekben, ahol Sean Connery és Alec Baldwin mellett játszott. Televíziós munkái közé tartozik a Shadowlands, ahol C.S. Lewist játszotta, és a Kisvárosi gyilkosságok. Emellett számos színházi produkcióban is szerepelt.

A színész 1928-ban született London Ladbroke Grove negyedében, de az észak-londoni Kilburnben nőtt fel. Ackland 51 évig volt házas feleségével, Rosemaryvel, aki 2002-ben meghalt. Hét gyermeket, 34 unokát és 30 dédunokát hagyott hátra.