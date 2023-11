Meghalt az Eurovíziós Dalfesztivál egyik korábbi fellépője

Sara Tavares még tinédzserként lépett fel az 1994-es dalfesztiválon, Dublinban, a Chamar A Música című dallal. A dalfesztivál YouTube-csatornáján most a tragédia miatt ismét megosztották a döntős fellépéséről készült videót (a felvétel minőségét utólagosan kicsit feljavították a videó alatti kommentjük szerint).

A The Sun szerint Tavaresnél még 2009-ben diagnosztizálták agydaganatot. Akkor vissza is vonult az énekléstől, hogy a gyógyulásra fókuszálhasson, de 2018-ban ismét színpadra állt. A közelmúltban azonban ismét súlyosabbra fordulhatott a betegsége, és családja a hétvégén jelentette be, hogy belehalt a rákba.

Az országa egyik legjobb eredményét érte el

Az énekesnő először 16 évesen egy portugál zenei tehetségkutatóban, a Chuva De Estrelasban tűnt fel, ahol Whitney Houston egyik dalát, a One Moment In Time-ot énekelte el 1994-ben, és meg is nyerte vele a show-t.

Ezt követően jutott ki az euróvízióra. Az ottani fellépése – a versenyeken általában a mezőny második felében szereplő – Portugália egyik legjobb performance-a volt azóta is: a spanyoloktól megkapta a maximális 12 pontot, és a versenyen akkor részt vevő másik 25 állam közül 13-tól szintén kapott pontokat. Ezzel végül a 8. helyre futott be.

A következő években Tavares több albumot is kiadott, és 2000-ben megnyerte a portugálok „Golden Globe” (Globos de Ouro) díját a legjobb énekes kategóriában.