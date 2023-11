Ezúttal Melissa Barrera mexikói színésznőt rúgták ki a készülő Sikoly-film folytatásából, miután a produkciós cég szerint a közelmúltban tett palesztinbarát közösségi médiabejegyzései antiszemiták voltak – írja a CNN.

A sztár rendszeresen posztolt az izraeli–gázai konfliktusról. Megosztott például egy bejegyzést, amelyben Izraelt népirtással és etnikai tisztogatással vádolta.

A Spyglass produkciós cég ezután közölte, hogy zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmus vagy a gyűlöletkeltés bármilyen formájával szemben. Az ügyben Barrera egyelőre nem nyilatkozott.

Sikoly és bejegyzés

Távozásának hivatalos bejelentése előtt Barrera egy másik idézetet is megosztott az Instagram-sztorijában, amelyet többen úgy értelmeztek, hogy ezzel a kirúgására célzott. A színésznő az előző két Sikoly-filmben is szerepelt, de játszott a Carmen legutóbbi filmváltozatában és az In The Heights című színpadi musical 2021-es adaptációjában is.

Barrera az elmúlt hetekben megosztott bejegyzései között szerepelt a holokauszt eszméjének elferdítése „az izraeli fegyveripar fellendítése érdekében”, egy másik posztban pedig azt írta, hogy Gázát „jelenleg úgy kezelik, mint egy koncentrációs tábort”.

A Spyglass közleménye szerint a cég zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmussal vagy a gyűlöletkeltéssel szemben, beleértve a népirtásra, etnikai tisztogatásra, holokauszttorzításra való hamis utalásokat, vagy bármi mást, ami átlépi a gyűlöletbeszéd határát.

Christopher Landon – aki várhatóan a Sikoly 7 rendezője lesz – a közösségi médiában utalt a helyzetre. Az X-en megjelent posztot azóta törölte, de kiemelte, hogy a színésznő elküldése nem az ő döntése volt.

A sorozat folytatódik

A Sikoly-franchise 2022-ben indult újra, az ötödik film 137 millió dollárt, a hatodik pedig 169 millió dollárt hozott. Barrera a filmekben Sam Carpentert alakította, ő volt a Jenna Ortega által játszott Tara idősebb testvére. Az új filmekben Courteney Cox, David Arquette és Neve Campbell is szerepelt, eredeti szerepeiket kapták meg.

Barrera elküldése azután történt, hogy Susan Sarandon színésznőt is kirúgta a hollywoodi UTA tehetségkutató ügynökség, miután felszólalt egy palesztinbarát tüntetésen.

Az eseményen készült felvételeken Sarandon arra biztatja az embereket, hogy álljanak ki a palesztinok mellett.

Az emberek kérdezősködnek, az emberek felállnak, az emberek képezik magukat, az emberek kilépnek az agymosásból, amely gyerekkoruk óta tart

– fogalmazott Sarandon, aki köszönetet mondott a zsidó közösségnek, amely kiállt mellettük.

Támogató társak

Egy másik hollywoodi ügynökség vezető személyisége, Maha Dakhil Instagram-bejegyzését a CAA kifogásolta. Az egyik posztban azt kérdezte, mi lehet nem szívszorítóbb annál, mint népirtás szemtanújának lenni. A bejegyzés miatt Dakhil asszonyt felmentették a mozgóképes részleg társfőnöki tisztségéből, bár ügynökként továbbra is maradhatott a vállalatnál.

A Variety, valamint más szaklapok szerint a CAA egyik leghíresebb ügyfele, Tom Cruise tudatta a vállalattal, hogy támogatja Dakhilt. Cruise állítólag nemrég személyesen is kifejezte támogatását Dakhil ügye kapcsán.

(Borítókép: Melissa Barrera 2021. június 9-én. Fotó: John Lamparski / Getty Images)