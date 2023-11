Sokat fejlődött a francia filmgyártás, de úgy, hogy mindvégig megőrizte hagyományait. A francia filmek, legyenek is bármilyen kemények, romantikusak vagy kacagtatóak, ma is magukban hordozzák a lényeget:

a valóságról szólnak,

a kisember mindig helyet és szót kap,

a humor és a dráma elválaszthatatlan.

Kórház a televízió közepén

A gyakornokok sorozat kicsit más, mint amit a televízióban megszokhattunk. Szereplői éppen olyanok, hogy élhetnének bármelyik magyar városban. A környezet is éppen olyan, hogy forgatási helyszínnek a legtöbb magyar kórház kiválasztható volna.

Ebben ugyan van némi szomorúság is, hiszen az egészségügy éppen az a terep, ahol azt gondolnánk, hogy ami steril és tiszta, modern és űrtechnológiás, az értékes, ott életeket mentenek. A kórház azonban nem csupán a gyógyítás színtere, hanem az elmúlásé is. Csak az nem mindegy, milyen az, hogyan és miért következik be.

A beszélgetésben sok téma terítékre kerül. Így például hallható az is,

istenek-e az orvosok,

mit jelent az, ha orvosok helyett gyakornokoknak, rezidenseknek kell helyt állniuk,

miben különbözik egy amerikai és egy európai orvosos sorozat,

miért nem lehet mindenki Doktor House, és ez miért jó?

Aki lemaradt volna az arútluK podcast előző adásáról, ide kattintva meghallgathatja.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Direct One közreműködésével jött létre.

(Borítókép: MediaPress)