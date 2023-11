Koltai Róbert nem akármilyen könyvet kapott, pontosabban adott

Ildikó a Színművészeti Egyetem elsőéves dokumentumfilm-rendező hallgatója volt, amikor az egyik tanára az egyik órára behozott egy vadonatúj, frissen készült filmet. Azt mondta, nézzék meg, aztán beszélgessenek róla.

Ez volt a Sose halunk meg, Koltai Róbert első rendezése.

Egyetlen gondolat motoszkált ekkor Ildikóban, amelynek hangot is adott az egyetemen: ennek a filmnek minden kockájából árad a szeretet. És Ildikó akkor még nem sejtette, hogy pontosan harminc évvel később olyan könyvön fog dolgozni, amely a Jászai Mari-díjas Koltai Róbert filmjeivel foglalkozik, és őt nemcsak mint filmrendezőt, hanem mint élete párját is kérdezi majd.

Emlékeit Gaál Ildikó rendező, újságíró, Koltai Róbert párja idézte fel a Magvető Caféban megrendezett a Filmes könyv Koltai 80 című kötet bemutatóján. Hozzátette: „A szubjektív kifejezés ilyen módon talán adja magát, a monográfiát pedig az magyarázza, hogy a könyv Koltai Róbert mintegy tizenöt filmjét és az elmúlt közel harminc évet öleli át, főképpen filmes megközelítésből.”

Koltai Róbert a Sose halunk meg című film keletkezéséről elmondta, hogy Gyuszi bácsi karaktere már régóta a fejében volt. Nem tudta, miért, de úgy érezte, néha hangoztatta is, hogy ebből egyszer film lesz. Ő sem tudja, miért, hisz fiatalon annak is örült, ha eljátszhatott egy szerepet. Meg annak is, hogy elvégezhette a színművészetit. Az általa ismert írók közül csak Nógrádi Gábor vette őt komolyan Gyuszi bácsi ötletével.

„Ő érdeklődött, látott benne fantáziát. A történetet felvette magnóra, majd az első beszélgetés után eltelt 8 év, mire forgatókönyv lett belőle. Sokat beszélgettünk és vitatkoztunk, mire befejeztük a filmet. Mesekönyvbe való dolognak tartom, hogy egy színész, aki játszik a filmben, még meg is rendezheti. Nyolcvanéves vagyok, de harminc év sok idő, és az emberek még mindig nézik és szeretik. A Sose halunk meg sikersztori.”

Mondhat bárki bármit

Koltai a filmjeiben Dés László és Darvas Ferenc zenészekkel dolgozott együtt. A még nem Kossuth-díjas színművész elmondása szerint alapvető, hogy Dés nemcsak zenészként óriás, hanem rendezőként is. Szerinte a Csocsó, avagy éljen május 1-je! című filmen nagyot dobott, hogy Dés László belenézett a forgatásba. A szigorúságára mindnyájuknak szüksége volt.

Koltai Róbert több filmet köszönhet Vámos Miklósnak, sokat dolgoztak együtt. Gál Ildikó erről elmesélt egy történetet, miszerint Robi egy Vámossal folytatott telefonbeszélgetésből datálja a saját filmrendezői mivoltát.

Vámos Miklós felhívta, és azt mondta neki, hogy ne törődjön senki véleményével, mondhat bárki bármit, ő, Koltai Róbert, a színész, mostantól filmrendező. Ez a Sose halunk meg után volt. Ez hatalmas erőt adott Robinak a folytatáshoz.

Második filmje, a Szamba forgatókönyvét szintén Vámos Miklós írta, aki kicsit elégedetlen volt, hogy a Görög László által alakított fiú nem azt a mániákus depressziót ábrázolta, amelyet ő a könyvben megírt.

Grecsó Krisztiánnal a Megy a gőzös című filmen dolgoztak együtt. Koltai elmondása szerint mindketten roppant elfoglalt időszakot éltek, így szinte „futásban” találkoztak folyosókon. Ráadásul Krisztián saját magáról meglehetősen önkritikusan ír a könyvben. Én sokkal elégedettebb voltam az ő munkájával, mint ő. Boldog voltam, és most is az vagyok, hogy itt van.”

Grecsó Krisztián a közös munkára másképp emlékezett, szerinte hotelszobákban dolgoztak együtt. Megjegyezte, azt már nem mondja el, párhuzamosan hogyan zajlott a sportfogadás, minden mennyiségben. Szerinte a film nagy siker volt, de neki személyesen bukás volt. „Ha valakinek identitásfilmje lett volna az alkotás, az én vagyok, nekem kellett volna belehalni, és Robinak azt kellett volna megmutatni, miután ő is belehal. Szóval az lett volna a dolgom, hogy megírjam a saját identitáskereső könyvemet.”

Nincs megállás, folyamatosan dolgozik

A beszélgetésen természetesen A miniszter félrelép is szóba került. Koltai azt mondta, nincs a négy legfontosabb filmje között, de büszke rá. Örül, hogy mintegy 700 ezer néző látta a mozikban, ami szerinte abszolút rekord a mai napig.

A Kossuth-díjat még nem kapott színművész az elmúlt hónapokban folyamatosan dolgozott, a nyáron forgatták a Ma este gyilkolunk című krimivígjátékot. „Ebben a nagy, aggastyán színészek mind benne vannak” – mondta. A könyvbemutatón levetítették a Demencia szpotokat is, amelyben Koltai egy demenciával küszködő idős embert alakít. Ezek mellett elkészült egy tévéfilm, amelyben Koltai Róbert A kékszakállú herceg történetét folytatja.

Az esemény zárásaként a szervezők tortával köszöntötték Koltai Róbertet, aki 2023. december 16-én lesz nyolcvanéves.

(Borítókép: Koltai Róbert Fotó: Hornyák Adrienn)