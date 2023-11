Koreai fiúbanda érkezik Budapestre, az Aréna megtöltése a cél

A Facebookon közölte a Live Nation Magyarország, hogy újból Budapestre érkezik a dél-koreai pop-rock banda, a The Rose. A csapat 2018-ban még a Dürer Kertben adott koncertet, 2024-ben azonban már a Papp László Budapest Sportaréna megtöltése a cél.

Jövő év tavaszán, pontosabban 2024. március 17-én érkezik Budapestre a dél-koreai pop-rock zenekar, a The Rose. A banda még 2017-ben indult, azóta pedig két stúdióalbumot adtak ki. Idei lemezük, a Dual már hazájukban is a top 10-ben van, valamint az USA toplistáira is betört.

A csapat már túl van azon a problémán, amivel a szintén dél-koreai fiúbanda, a BTS most néz szembe. A zenekar tagjai végigcsinálták a kötelező katonai szolgálatukat, most pedig teljes erővel a visszatérésükön dolgoznak.

A zenekart 2018-ban a legígéretesebb koreai előadónak választották. A New York Times bestsellerszerzője, Gail Carriger is a csapat énekesét nevezte meg könyve egyik karakterének inspirációs forrásaként.

Keleti hullám, milliós rajongótábor

A zenekar havi Spotify-hallgatottsága több mint kétmillió, legkedveltebb dalaik pedig megközelítik a százmilliós összhallgatottságot. YouTube-on is magas eléréseket produkál a banda, ahol jelenleg másfél millió követővel rendelkeznek.

A dél-koreai popzene a 2010-es évek első felében indult nagy felfutásnak. A stílus két legnagyobb neve, a Blackpink és a BTS közül utóbbi éppen kényszerpihenőn van. Dél-Koreában a férfiaknak kötelező katonai szolgálatot kell teljesíteniük, amiből az együttes tagjai sem kaptak kibúvót, noha sokáig vita tárgyát képezte az ő speciális helyzetük – tekintve, hogy az ország egyik legjelentősebb kulturális exportcikkének számítanak. Velük szemben a The Rose már túl van ezen, így teljes erőbedobással karrierük építésére koncentrálhatnak, aminek a magyar közönség is tanúja lehet 2024 tavaszán.

(Borítókép: A The Rose Dél-koreai pop-rock banda. Fotó: Tristar Media / Getty Images Hungary)