Kihirdették a hazai „Marketing Oscar” idei győzteseit

A 2022-es Highlights of Hungary Index különdíjat a Lego Hungary kapta a Lego Oroszlán projekt megvalósításaért. A LEGO Hungary és a Red Lemon Media alkotása most az Effie Awards Hungary nevű megméretésen is bizonyított: Három Aranyat és a Platina Effie-t is bezsebelték, ezzel ők a hatékonysági verseny „Év Megbízója” – „Év Ügynöksége” is.