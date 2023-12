Világhírű fellépők érkeznek a Paloznaki Jazzpiknikre

Szintén augusztus 2-án lép színpadra

, aki a nyolcvanas évek népszerű brit pop-rock formációja, a Spandau Ballet énekese volt. A korszak újromantikus zenei irányzatát képviselt zenekar olyan világslágereket írt, mint a True, a Gold vagy a Through the Barricades. A formáció első korszaka 1990-ben zárult, ezután Hadley dalszerzőként működött, majd szólókarrierbe kezdett. 2018-ban adta ki első albumát, a Talking to the Moont, amely a BBC Radio 2-n a hét albuma lett, az első kislemezdal, a Tonight Belongs to Us pedig a hét kislemeze. Tavaly turnézott az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon, a Fülöp-szigeteken, Japánban és Olaszországban is. Jövő nyáron Paloznakon a Spandau-klasszikusok mellett újabb dalai is felcsendülnek.