Háborúskodás vetett véget a találkozónak, most megpróbálják folytatni

Akárcsak a hetvenes és nyolcvanas években, 2024-ben ismét Kaposvár kerül a magyar színházi élet fókuszába. A kaposvári Csiky Gergely Színház ugyanis 2024. június 10. és június 16. között megrendezi az Országos Színházi Találkozót (OSZT).

A találkozóra a hazai és határon túli, állandó játszóhellyel rendelkező kőszínházi társulatok jelentkezhetnek. A szervezők olyan, műsoron lévő vagy jelenleg készülő előadások jelölését várják, amelyek bemutatójának dátuma legkésőbb 2023. december 31. A korábbi évadokban bemutatott, de műsoron tartott előadások szintén jelölhetők. Színházanként egy nagyszínpadi és egy kamaraszínpadi előadás ajánlására van lehetőség, műfaji megkötés nélkül.

A színházi szakma legfontosabb eseménye

Az országos színházi találkozó mindig a magyar színházi szakma legfontosabb eseménye volt, valódi fesztiválhangulattal. 2001-et megelőzően Országos Színházi Találkozó néven futott, helyszínét pedig folyamatosan váltogatták. 2001 és 2019 között viszont a helyszínt rögzítették, így

A Magyar Színházi Társaság Pécsett szervezte meg az első Pécsi Országos Színházi Találkozót (POSZT).

2012 februárjában a rendezvény tulajdonosi szerkezete megváltozott, innentől a kétharmados többségű Pécs városa melletti egyharmad részen egyenlő arányban osztozott a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság. 2019 júniusában a Magyar Színházi Társaság kilépett a tulajdonosi körből, mert a felügyeleti jogát kisebbségben nem tudta érvényesíteni. A POSZT aztán – a színházi világban kialakult megosztottságból fakadó háborúskodást követően – 2021-ben megszűnt létezni az addigi formájában.



A kaposvári szervezők szerint az Országos Színházi Találkozó 2024-es eseménye új korszakot nyit a színházi világban. Azt írják, különös figyelmet fordítanak arra, hogy az OSZT ne csupán rendezvény legyen, hanem valós találkozásokra és szakmai eszmecserékre alkalmas tér.

Az ügyben a nemrégiben újraválasztott Vidnyánszky Attila által elnökölt Magyar Teátrumi Társaságot és a Keszég László vezette Magyar Színházi Társaságot is megkerestük. Kíváncsiak voltunk arra, hogy

mit szólnak az országos színházi találkozó megrendezéséhez,

részt vettek-e az előkészítő tárgyalásokon,

és egyetértenek-e a válogatás szempontjaival.

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, a Magyar Teátrumi Társaság nemrégiben megválasztott alelnöke az Indexnek azt mondta: támogatja a Kaposvári Országos Színházi Találkozó megrendezését. Szerinte szüksége van egy ilyen találkozóra a magyar színházi szakmának.

Idén tavasszal Debrecenben volt egyeztető tárgyalás, amelyen összegyűlt a szakma. Mások mellett Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, illetve a budapesti Katona József Színház képviseletében Székely Kriszta rendező is volt ott, Mácsai Pál, az Örkény István Színház igazgatója pedig levélben fejtette ki véleményét. Abban mindenki egyetértett, hogy a legjobb az lenne, ha az adott színházak jelölhetnének produkciókat, hogy a merítés minél szélesebb körű legyen.

Bakos-Kiss a válogatási szempontokat és a versenyprogram összeállítását nem kritizálta, szerinte az a kaposvári színház döntése. Hozzátette, már gondolkodik, hogy a Győri Nemzeti Színház melyik előadást jelölje a találkozóra, de ezt a döntést a művészeti tanáccsal együtt fogja meghozni. Arra a kérdésre, hogy erre a 2023. december 20-án lejáró határidő elegendő-e, Bakos-Kiss ezt mondta: „az idő sosem elég”.

A Magyar Színházi Társaság elnökét, Keszég Lászlót is elértük, ő azonban egyéb elfoglaltságaira hivatkozva nem adott interjút, és csupán annyit közölt, hogy támogatja a színházi találkozó megszervezését.

A témában Pócza Zoltánt, a Kőszegi Várszínház igazgatóját, a Szabadtéri Színházak Szövetsége elnökét is megkérdeztük, aki már az elején hangsúlyozta: az OSZT versenyprogramjába, ahogy régen is, kőszínházi produkciókat várnak, így a szabadtéri színházak az OFF-programban szeretnék megmutatni magukat.

Kaposvár alkalmas helyszínnek mutatkozik, hiszen a színháza megújult. Örülünk, hogy ismét van országos színházi találkozó, de hogy milyen lesz, azt majd az idő dönti el, hiszen még a válogatón sem vagyunk túl.

Megvannak a válogatók

Az Index birtokába került az Országos Színházi Találkozó felhívása, amelyet Fülöp Péter fesztiváligazgató és Mészáros Tibor művészeti vezető küldött el a színházaknak és a színházi társaságoknak. Ebből kiderül, hogy a 2024. évi országos színházi találkozó válogatói:

Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház ügyvezető igazgatója,

Lantos Anikó, a Thália Színház fesztiváligazgatója,

Németh Ákos drámaíró, műfordító, rendező

és Zalán Tibor költő, író, drámaíró, dramaturg.

A válogatók munkája 2024. április 5-ig tart, utána tíz nagyszínpadi és tíz kamaraszínházi előadás meghívására tesznek javaslatot. A válogatók ajánlását követően a Csiky Gergely Színház művészeti tanácsa dönt arról, melyik lesz az a hét-hét előadás, amelyet ténylegesen meghívnak. A végleges program kihirdetésének határideje 2024. április 15.



A felhívás egyébként már önmagában kérdéseket vet fel. Először is nem egyértelmű, mi számít állandó játszóhellyel rendelkező kőszínházi társulatnak. A budapesti Stúdió K Színház vagy Turay Ida Színház például csak azért nem indulhat, mert papíron nem kő-, hanem független színház, amúgy minden egyéb feltételnek megfelelnek.

Az is érdekes, hogy a színházaknak legkésőbb 2023. december 20-ig lehet jelentkezni. Meglepő, hogy a szervezők miért ilyen szoros határidőt adtak meg, miközben a találkozó 2024 júniusában lesz. De még ez sem annyira problémás, mint az, hogy nemcsak az évadban bemutatott, hanem a korábbi évekből műsoron tartott előadások is jelölhetők. Ezzel az erővel például a Vígszínház A padlás című előadásával is nevezhetne, amelyet 1988. január 29-én mutattak be.