Akkora sikert arattak, hogy végül előadták a száműzött művész dalát

Idén is jótékonysági eseményt tartottak a Zeneakadémián advent első vasárnapjának előestéjén. 2023. december 2-án újból az ifjú tehetségeké volt a főszerep, de ezúttal nem csupán zenészek mutatkozhattak be. Két fiatal festőművész a koncert alatt, pillanatnyi impresszióikból készítettek egy-egy alkotást, amelyet a szervezők az adventi időszak alatt árverésre bocsátanak, a befolyt összeget pedig jótékony célra fordítják.

Tavaly, 2022 novemberének végén különleges koncertet tartottak a Zeneakadémián, amely az adventi hangulat mellett jótékony célokat is szolgált. Idén újból megrendezték az eseményt az akadémia legendás koncerttermében, bár némiképp más formában.

A mostani eseményt is Jádi Németh Andrea szervezte, aki tavaly még arról mesélt nekünk, hogy az ünnepek közeledtével úgy gondolta, szükség lenne olyan felemelő zenei eseményre, amely a mostani, borús világból egy kis időre kiragadja az embereket. Idén a nyitóbeszédében édesanyja szavait idézte, aki szerint az életünk egyik leglényegesebb része az, hogy el kell tudnunk ajándékozni.

A 2023-as koncerten – összehasonlítva a tavalyival – a zenészek többsége változott, a forma is finomodott, de az alapvető koncepció maradt. Idén a Közép-Európai Hangversenyzenekar érkezett, hogy megalapozza az adventi időszak hangulatát.

A két részletben zajló koncert első fele kiemelten a karácsonyi hangulatot erősítette, ehhez két legendás szerző ünnepi hangulatot idéző művét vették elő. Az első Arcangelo Corelli karácsonyi concerto grossója volt – másik nevén g-moll concerto grosso –, amelyet a Közép-Európai Hangversenyzenekar adott elő Dinyés Dániel vezényletével. A karmester nem csupán irányította a zenekart, csembalón is közreműködött az előadáson.

Karácsonyi ének

Ezt követte Pjotr Iljics Csajkovszkij népszerű alkotásának, A diótörőnek néhány részlete, amelyet a zenekar rendhagyó módon, karmester nélkül, kamarazenekari formában adott elő. Noha nem ezt a verziót szoktuk meg,

a Hangversenyzenekar így is remekül megragadta a szerzemény lényegét.

Most sem volt hiány fiatal, feltörekvő alkotóművészből vagy gyermekkórusból. A koncertet a múlt év mintájára ismét a Városmajori Kós Károly Általános Iskola gyermekkara zárta, de némileg nagyobb szeletet kaptak az összműsoridőből.

Egy-egy dalban zongora- és hárfakíséret is megszólalt, valamint a kar előadta a Szélcsend című alkotást, amelyet Brandenburg Ádám írt. A mű kimondottan erre az eseményre készült, tehát ősbemutatót hallhatott a közönség, csakúgy, mint tavaly Bucz Magor szerzeményét, a Karácsony éjszakáján című alkotást.

A gyermekkórus előtt azonban volt még egy nagy visszatérés.

A tavalyi tehetségek közül ismét színpadra állt Simic Aleksander gordonkaművész, aki az elmúlt években bejárta már Európát, Amerikát, most pedig Kínába indul körútra. A Közép-Európai Hangversenyzenekarral együtt eljátszották Haydn jól ismert D-dúr gordonkaversenyét.

Az előadásnak akkora sikere lett, hogy háromszor tapsolták vissza a fiatal művészt – még be is kiabálták a közönségből, hogy „bravó” –, így ráadást is játszottak. Előadták a legendás csellóvirtuóz, Pablo Casals híres művét, amelynek címe: A madarak éneke. Simic Aleksander külön megkérte Jádi Németh Andreát, hogy a dal keletkezéséről annyit azért meséljen el a közönségnek, hogy eredetileg egy katalán karácsonyi altatóról van szó, amelyet Casals attól fogva, hogy politikai okokból száműzték hazájából 1939-ben, minden koncertje kezdetén előadott.

Jótékony végeredmény

A koncert zenei szekciójával párhuzamosan két képzőművészeti alkotás is született. Az egyiket Gazsó Márta, a másikat Polus Fanni készítette. Mindkét fiatal alkotó Ötvös Zoltán Munkácsy Mihály-díjas festőművész tanítványa a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A hölgyek a koncert elején láttak neki az alkotásnak egy-egy hatalmas, hófehér vásznon, amelyet az est végére megtöltöttek színekkel és történetekkel.

Az intuitív módon született alkotásokat árverésre bocsátják az adventi időszak végéig.

Az eladásból befolyó összegeket fele-fele arányban osztják szét az autista gyermekeket támogató Autistic Art, valamint a beteg gyermekek kívánságait valóra váltó Csodalámpa Alapítvány között.

