Különleges módon tisztelegtek az Oscar-díjas magyar rendező előtt

Az osztrák színész és a magyar rendező kapcsolata egészen a nyolcvanas évek elejéig nyúlik vissza. A Klaus Mann regénye alapján készült Oscar-díjas filmben, az 1981-es Mephistóban dolgozott együtt először Klaus Maria Brandauer és Szabó István. A színésznek ez a szerep hozta meg a széles körű, nemzetközi sikert.

úgy mint az 1985-ös Redl-ezredes, az 1988-as Hanussen, majd közel három évtizeddel később a 2020-as Zárójelentés.

Utóbbit vetítették le Szabó István jelenlétében Bécsben a Collegium Hungaricumban. A filmben Brandauer egy nyugdíjazott orvosprofesszort alakít, akiben még ott buzog a tettvágy, ezért visszatér szülőfalujába, és körzeti orvosként kezd el dolgozni. Régi szerelmek és barátságok emlékei élednek fel az idős doktorban, de a film a politikai csatározásoktól sem mentes.

Noha Brandauert is meghívták a díszvetítésre, a színész betegség miatt nem tudott jelen lenni. Üzenetben köszönt be a jelenlévőknek, köztük barátjának, Szabó Istvánnak.

Időről időre megkérdezik tőlem interjúkban, hogy büszke vagyok-e valamire az életemben. Erre mindig egy kicsit nehezen tudok válaszolni, de igazából nagyon örülök, hogy őszintén tudok felelni rá: Van három film, amit Szabó István barátommal közösen készítettünk (...) Ez a kijelentés azonban már nem egészen állja meg a helyét, mert készítettünk egy negyedik filmet is közösen, amire ugyanolyan büszke vagyok, mint az első háromra. Kissé meglepő volt majdnem öt évvel ezelőtt, és egyben ajándék is, hogy majdnem három évtized után újra együtt forgathattunk. De csodálatosan működött: Egyszerűen ott folytattuk, ahol abbahagytuk

– idézi a színészt a hozzánk eljuttatott közlemény. Levelében később úgy folytatta:

Nagyon szép emlékeim vannak arról az időszakról, beleértve a nagy budapesti premiert is 2020 februárjában. Hogy mi történt utána, azt mindannyian tudjuk. Jött a nagy lezárás, amelynek eleinte ez a csodálatos film is áldozatul esett. És ha ma éppen abból az okból kifolyólag nem lehetek Önökkel, ami a lezáráshoz vezetett, akkor ezt egyszerűen jó ómennek tekintem. Mert még mindig vannak terveink a filmmel kapcsolatban, nevezetesen a film német szinkronizálása és német nyelvű mozibemutatója. Ma Önök is meggyőződhetnek arról, hogy a film mindenképpen érdemes rá.