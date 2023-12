Ez nem akármilyen világ körüli út, ráadásul Budapesten indul

A Londonban debütált kiállítás a maga nemében egyedülálló. A XIX. századtól napjainkig tartó időszakot dolgozza fel olyan dívák történetein keresztül, akik saját korszakukban meghatározó személyek és karakterek voltak. A tárlat két részből áll: az első a díva lét körüli történelmi kontextust mutatja be, míg a második a modern dívára, az ünnepelt sztárra fókuszál.

Az utazó kiállítás a londoni Victoria and Albert Múzeum gyűjteményének számos darabját tárja a világ elé, miközben a planéta minden tájáról kölcsönöztek további olyan tárgyakat, ruhákat és jelmezeket, amelyek ikonikussá váltak az évek során. Így láthatják majd az érdeklődők azt a jelmezt, amelyet Ingrid Bergman hordott a Szent Johanna című filmben, amikor Jeanne d’Arcot formálta meg, vagy Maria Callas jelmezét, amelyet az 1952-es Norma című darabban viselt.

A tárlat valóban századokat ölel fel. Olyan ikonikus dívákat, színész- és énekesnőket vonultat fel, mint Marilyn Monroe és Edith Piaf. A múlt század végének legnagyobb hölgy előadóin át gyarapszik a lista – beszéljünk akár Tina Turnerről, Whitney Houstone-ról, Cherről, vagy Madonnáról.

A XXI. század képviselői sem maradtak ki a listából. Olyan nevek ruhái és történetei is helyet kapnak a tárlaton, mint Lady Gaga, P!nk, Rihanna, vagy Billie Eilish.

A tárlat teljes képet nyújt a díva jelenségéről, így minden generáció megtalálja benne a számára vonzó tartalmat, az is, akit az olyan klasszikus filmsztárok, mint Elizabeth Taylor vagy Marilyn Monroe érdekel, az is, akinek Cher, Tina Turner, vagy később Madonna jelentette a fiatalságát, de az is, akit Rihanna vagy Billie Eilish hoz lázba. A kiállítás meghatározza a Zene Háza jövő évét is, különböző kapcsolódó programokkal, pop-up tárlatokkal mélyülünk el a kiállítás által felvetett témakörökben 2024-ben.