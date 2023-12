Az NKA tényleg behúzta a kéziféket, újabb intézmény marad támogatás nélkül

Vándorfi László 49 éves volt, amikor létrehozta a Pannon Várszínházat. Ennek már huszonhárom éve. Most viszont roppant nehéz anyagi helyzetbe került a teátrum, így abban bízik, hogy a társadalmi összefogás, amely a színházat létrehozta, most is működni fog. „Nem vagyunk politikai tényezők. Nem vagyunk szereplői az egyre élesedő politikai és kultúrpolitikai küzdelmeknek. De az biztos, hogy értékőrzők vagyunk, elsősorban a kortárs művészetek felé nyitunk.”

A veszprémi Pannon Várszínház állami és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kínált pályázati lehetőségei már az előző naptári évben is beszűkültek. Az idén különösen, az NKA Színházművészeti Kollégiumát tekintve száz százalékosan. Anyagilag nehéz, szakmailag viszont jó helyzetben vagyunk

– mondta Vándorfi László igazgató az Indexnek.

Vándorfi megfogalmazása szerint Veszprémben zajlik a rendkívül sikeres, nemzetközi visszhangot joggal kiváltó Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat. Az ide benyújtott pályázataik sikeresek, kilenc önálló és három koprodukciós projekttel vettek részt. Ezek mind megvalósultak. A finanszírozások alapvetően fejlesztésjellegűek voltak, a támogatott tevékenységek megvalósítását segítettek létrejönni, de teljes mértékben nem finanszírozták azt.

„Az EKF-pályázatok kiírásában ugyanis minimális működési tartalom lehet, és a fenti sújtások bennünket elsősorban a működés területén értek. A Támogatáskezelőnek van egy pályázata a független színházak működési támogatására, melyből két éve semmit sem kapunk. Minket a független színházak közé soroltak, bár nem vagyunk a Független Előadó-Művészeti Szövetség (FESZ) tagja” – fogalmazott.

Több púpja van a színháznak

A veszprémi színháznak van egy másik „púpja” is: a magánszínházi jelleg – tette hozzá az igazgató. „A színház alapításakor létrejött tőke nagyobb százaléka magánerő volt. A magánerő »hihetetlenül gazdag mágnása« én vagyok, aki a nulláról hoztam létre a színházat. Most is itt tartok.”

Az NKA Színházművészeti Kollégiuma indoklás nélkül közölte, hogy nem kapunk pályázati támogatást. Korábban, 6-7 évvel ezelőtt még voltak olyan lehetőségek, hogy a kuratórium ránk vonatkozó részének jegyzőkönyvi kivonatát kikérhettük, de már ez sincs. Nem látom az okát annak, hogy miért nem kapunk egy fillért sem. Pletykákat persze lehet hallani, de mivel –ellentétben veszprémi igazgatókollégámmal – nem vagyok kuratóriumi tag, így konkrét ismereteim nincsenek arról, miért estünk el ettől. Igaz, nem mi vagyunk az egyetlenek, hiszen 2023 második felétől az egész független színházi szakmát pályázati elvonások sújtják.

Vándorfi László elmondta, 2023 tavaszán 160 millió forintnyi összeget pályáztak, ebből az eddigi évek tapasztalata alapján minimum 60-70 millió forintra számíthattak. A nyár végén a szaktárca 20 millió forintnyi rendkívüli támogatást ítélt meg a színháznak. „Gondolom, olyanok kezdeményezésére, akik tudják, hogy mit és milyen színvonalon teljesítünk. Ez sokat segített.”

Vándorfi megfogalmazása szerint az előadásaik rendkívül jól mennek, a város polgárai és vezetése támogatja őket, a közönség és a szakma szereti produkcióikat. Ez abban is megmutatkozik, hogy regionális színházként az egész országot járják, nem csak Veszprémben működnek, tehát Veszprém városát is népszerűsítik.

De ezek a bevételek képtelenek pótolni minden kiadásunkat, főleg a működésieket (fizetések, járulékok, bérleti díjak, egyéb közterhek stb.).

A Pannon Várszínház társulatában tizenöten vannak munkaviszonyban, továbbá átlagosan százan dolgoznak rendszeresen különböző típusú, munkaviszonyra irányuló szerződéssel. Az igazgató elmondta, eddig – beleértve a Covid-járvány mintegy két évét – sem a béreket, sem a társulat létszámát nem csökkentették. De hogy a támogatás hiányában csődközeli helyzetbe került-e a színház, a veszprémi teátrum vezetője ezt mondta: „Ezt a szót nem használnám, mert napi küzdelmet folytatunk azért, hogy a hiányzó bevételeink pótolhatóak vagy átcsoportosíthatóak legyenek.”

A boldogságnak sok forrása van

De meddig tartható ez fenn? „Csák János miniszter úr a napokban jelezte, hogy a jövő évi kultúrafinanszírozást döntően befolyásolja a teljesítmény, jelentősebb szerephez jut a vidék. Mi, akik lassan negyedszázada a családi színházi előadásokat, az ifjúság színházi nevelését és a kortárs összművészetet helyeztük előtérbe, országosan eredményesen működünk, talán jobb helyzetbe kerülünk.”

A 2024-es év kora tavaszától egészen nyár végéig szinte mindennap játszanak. Ezzel szemben a pályázaton elnyerhető támogatások jelenleg még ismeretlenek. A Veszprémi Petőfi Színházzal semmilyen együttműködésük nincs, szolidaritást nem tapasztalnak, bár kapcsolatukat többször megpróbálták rendezni, még a város vezetőinek kezdeményezésére is. „Társintézményünk a »boldogság évadát« hirdette meg. A boldogságnak sok forrása van. Reméljük, nekünk is jut valamennyi. Egy városban élünk.”

Vándorfi László arról is beszélt, hogy a 23 évük színházi bemutatóinak több mint egyharmada volt ősbemutató, és a következő években is meghatározóan ezt fogják képviselni. „25 éve hoztuk létre az első vidéki kortárs táncfesztivált, amit azóta is – az utóbbi három évben az EKF és Veszprém Megyei Jogú Város támogatásával – működtetünk. Tíz éve nyílt a más művészeti ágaknak is otthont adó veszprémi játszóhelyünk, a Hangvilla. Első előadásunk a Sose halunk meg volt. E szerint élünk azóta is.”

(Borítókép: Vándorfi László a veszprémi Pannon Várszínház társulatának igazgatója a 450 fős nézőterű inotai Retro Színházban 2011. november 15-én. Fotó: Nagy Lajos / MTI)