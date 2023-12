A Five Finger Death Punch jövő júliusban Budapesten koncertezik

Jövő nyáron visszatér Budapestre napjaink egyik legsikeresebb heavy metal/hard rock zenekara.

A Las Vegas-i Five Finger Death Punch 2024. július 9-én a Barba Negrában ad koncertet.

A többszörös platinalemezes 5FDP novemberben fejezte be amerikai stadionturnéját a Metallicával. A zenekar jövő május és július között Európa húsz országában mutatja be AfterLife című legutóbbi albumát, és ismert slágereit – közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

A 2024-es koncertsorozat egybeesik a Metallica M72 című turnéjának európai részével, amin az 5FDP továbbra is fellép vendégként a világ nagy stadionjaiban. A nyári turné önálló 5FDP-koncertjein az előzenekar az Ice Nine Kills lesz.

A Five Finger Death Punch 2005-ben alakult, az induló tagságból napjainkra ketten maradtak: az énekes Ivan Moody, valamint a magyar születésű gitáros-dalszerző, Báthory Zoltán. Mellettük Andy James gitározik, Chris Kael basszusgitáron játszik, Charlie Engen pedig dobol.

Már második lemezük, a 2009-ben kiadott War Is the Answer túllépte az egymillió eladott példányt. A csapatot a 2013 és 2015 között megjelent három album, a The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell – Volume 1 és Volume 2, illetve a Got Your Six tette az évtized egyik legsikeresebb metálbandájává.

A Five Finger Death Punch energikus koncertjeiről híres, dalaik már több mint 9 milliárd streamingnél tartanak. Az 5FDP-nek 2007 óta huszonnyolc kislemeze szerepelt a top 10-ben, tizenöt közülük vezette is a Billboard rockjátszási listáját, és csak az elmúlt öt évben rekordnak számító tíz listavezető dala volt. Eddig kilenc stúdióalbumot készítettek, számos amerikai és nemzetközi díjat kaptak, az alapító gitáros, a magyar származású Báthory Zoltán nemrég egy karakterként még a népszerű Call of Duty videójáték-sorozatba is bekerült.

A 5FDP gyakran játszik fesztiválokon, és világszerte megtölti az arénákat. A csapat legutóbb tavaly júliusban járt Magyarországon, akkor a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet.