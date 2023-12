Gáspár Máté követi Mácsai Pált az Örkény Színház élén

Ahogy azt korábban az Index megírta, Gáspár Máté váltja Mácsai Pált az Örkény Színház élén. Ő volt az egyetlen pályázó az igazgatói pozícióra, és a Fővárosi Közgyűlés a 2023. december 13-i ülésén meg is választotta. A közgyűlésen más személyi döntések is születtek: a Trafó Kortárs Művészetek Házának és Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak is új vezetője lesz.