Piroska nagyijának néznénk őket, pedig mesterségük a halál

Ha egy könyv felkerül a Goodreads toplistájára, akkor ne sajnáljuk rá az időt, és vegyük kézbe. Főleg, ha az ezen a terepen járatos nagylányunk ajánlja. A Bérgyilkosok veszélyes korban (Killers of a Certain Age) című Deanna Raybourn-opusz bőven ebbe a kategóriába tartozik, pláne, hogy maga a könyv is veszélyes, nem csak a címe, mert az ember simán belefeledkezik, olyankor se lát, se hall, és akár el is ütheti egy autó a zebrán.