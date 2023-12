Kiderült, mi okozta Matthew Perry halálát

Matthew Perryt, aki a Jóbarátok című sorozatban Chandler Bing karakterét formálta meg, Los Angeles-i otthonának jakuzzijában találták meg holtan október 28-án. A hatóságok helyi idő szerint délután négy órakor mentek ki a színészhez, környezetében pedig nem találtak kábítószert, idegenkezűség nem merült fel.

Több tényező is szerepet játszott halálában

Magyar idő szerint pénteken késő este vált ismertté a Los Angeles-i orvosszakértő jelentése, amelyről a The New York Times számolt be. A halottkém szerint Perry szervezetében opioid buprenorfin is volt, halálát pedig fulladás okozta. A jelentés szerint koszorúér-betegséggel is küszködött. Az orvosszakértő a buprenorfin hatását is a halálában szerepet játszó tényezők közé sorolta.

A boncolási jegyzőkönyv szerint Perry ketamin-infúziós terápiát kapott, és a legutóbbi kezelés körülbelül másfél héttel a halála előtt történt. A jelentés megjegyezte, hogy a halálakor a szervezetében lévő ketamin nem származhatott ebből az infúziós terápiából, mivel a gyógyszer felezési ideje három-négy óra, vagy annál kevesebb.

Röviden a ketaminról A ketamin egy erős érzéstelenítő, amely egyre népszerűbbé válik a depresszió, a szorongás, a poszttraumás stressz és más nehezen kezelhető mentális problémák alternatív terápiájaként. A légzésfunkció nem változik a ketamin alkalmazása során, ami értékes érzéstelenítőszerré teszi, viszont dózisfüggően nyugtalanságot és hallucinációkat okozhat. A ketamint gyakran használják súlyosan sérült betegeknél. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal októberben figyelmeztetést adott ki, amelyben a pszichiátriai rendellenességek gyógyszerrel történő kezelésének veszélyeire hívta fel a figyelmet.

Matthew Perry halálhíre az egész világot megrázta, a sztárvilágból rengetegen fejezték ki együttérzésüket és osztották meg gondolataikat a színészről. Két nappal halála után a Jóbarátok főszereplői – Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer – közös közleményben reagáltak barátjuk halálára. Perrytől november 3-án vettek végső búcsút szerettei és színésztársai. Sírja a Los Angeles-i Forest Lawn temetőben található.

Az ezredforduló legmeghatározóbb sorozata: a Jóbarátok

1994-ben indult el a világhírűvé vált Jóbarátok-sorozat, amiben Matthew Perry Chandler Binget alakította. Karaktere sokak kedvencévé vált, csattanós poénjaival és eredetiségével. Matthew Perry többször is elmondta, valamint életrajzi könyvében is megírta, szinte nem is érezte munkának Chandler Bing szerepét, ugyanis sok dologban egyezett személyiségük. Perry szülei is elváltak, egész életében szeretethiányban szenvedett és a humort használta, mint védekezési mechanizmus.

14 éves korában került közel az alkoholhoz, onnan pedig nem volt visszaút

Annak ellenére, hogy úszott a pénzben, a hírnévben, és a sikerben, Perry egész életében küzdött démonjaival. Életrajzi könyvében bevallotta, hogy 14 éves korában érezte meg először, milyen megnyugtató hatással van rá az alkohol, és elmondása szerint innen nem volt visszaút.

Az ital mellett később az opiátok rabjává is vált, ami még az alkoholnál is nagyobb károkat okozott számára. 49 éves korában a nagy mennyiségű tudatmódosító szer hatására vastagbélrepedése volt, a legtöbb orvos nem gondolta, hogy túléli. Az esetet követően két hétig volt kómában, majd hónapokat töltött kórházban rehabilitáción.

Elmondása szerint karrierje csúcsán volt a legmélyebben magánéleti és egészségügyi szempontból:

Naponta 55 Vicodint szedtem, és nem voltam 60 kilogramm. A sorozatot sem tudtam megnézni, mert annyira brutálisan vékony voltam, hogy rosszul lettem a saját látványomtól – a mai napig nem tudom megnézni egyébként. Főként azért, mert minden évadot az akkori függőségem szerint tudnék megnevezni. Pontosan meg tudnám mondani, hogy »itt ittam, itt kokainoztam, itt az opiátokat toltam«, és így tovább

– fogalmazott egy tavalyi interjúban.

Könyvében azt is leírja, hogy legtöbb romantikus kapcsolatának is függőségi problémája vetett véget, mivel inkább a szert választotta a szerelem helyett.