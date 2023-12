Nyilvánosságra került Ryan O’Neal halotti bizonyítványa

Ryan O’Neal amerikai színész 82 éves korában halt meg 2023. december elején, most pedig nyilvánosságra került a halotti bizonyítványa.

Ryan O’Neal, a Love Story sztárja december elején halt meg, 82 éves korában. Halálhírét fia, Patrick O’Neal közölte közösségi oldalán. A színész családja akkor még nem osztott meg részleteket a halál okáról, azonban azt már tudni lehetett, hogy 2001-ben leukémiát, 2012-ben pedig prosztatarákot diagnosztizáltak az amerikai színésznél.

A The Blast most arról számolt be, hogy O’Neal halotti bizonyítványa alapján

a színész pangásos szívelégtelenségben halt meg,

miután évek óta kardiomiopátiában szenvedett. Pangásos szívelégtelenség akkor alakul ki, amikor a szív már nem képes kellő hatásfokkal pumpálni a vért, így az a test más részein pang – elsősorban a májban, a tüdőben, a kezeken és a lábakon okozva duzzanatot. A halotti bizonyítvány nem sorol fel más tényezőt, ami a halálához hozzájárulhatott.

O’Neal az 1960-as évek elejétől színészi pályája kezdetéig amatőr bokszoló volt, majd 1964-ben Rodney Harrington karakterét játszotta a Peyton Place című tévésorozatban, ezzel alapozva meg karrierjét.

Nemzetközi elismertséget a Love Story hozott neki, az az 1970-ben készült könnyfakasztó filmdráma, amelyben egy harvardi egyetemista főszerepét alakította, aki beleszeret egy munkásosztálybeli diákba.