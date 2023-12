Waskovics Andrea kapta 2023-ban a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt

A Ruttkai Éva-emlékgyűrűt a színésznő lánya, Gábor Júlia 1986-ban alapította édesanyja, a Kossuth-díjas színésznő, a Vígszínház legendás művészének emlékére, és mindig az adott évben a Vígszínházban a legkiemelkedőbb művészi teljesítményét nyújtó színész veheti át. A díj azért is rangos, mert a társulat minden tagja titkosan szavaz az általa legjobbnak ítélt kollégára. Idén a Vígszínház színművészei Waskovics Andrea Az üvegcipő és a Pinokkió című előadásokban nyújtott alakítását ismerték el az emlékgyűrűvel. A díjat Gábor Júlia és férje, Szigethy Gábor színháztörténész adta át december 28-án a Vígszínház színpadán, a Kabaré című előadás után.

Waskovics Andrea 1992-ben Balmazújvárosban született. 2012-ben érettségizett a debreceni Ady Endre Gimnáziumban. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen Máté Gábor és Dömötör András osztályába járt. Még egyetemistaként szerepelt az Aranyélet című filmsorozatban, gyakorlatát a Nemzeti Színházban töltötte, majd a 2017–2018-as évadban a Szegedi Nemzeti Színház tagja volt. 2018 óta a Vígszínház társulatának tagja. 2020-ban Junior Prima díjjal ismerték el, ugyanebben az évben elnyerte az évad legjobb női alakításáért járó Ajtay Andor-díjat.

A Vígszínház repertoárjának több darabjában is szerepel, A nagy Gatsbyben Daisy Buchanan ellentmondásos alakját különleges finomsággal jeleníti meg, A nyugat császára női főszereplőjeként egyszerre szikár és törékeny. Az apában Kern András oldalán láthatjuk, de szerepel A diktátorban, a Lóvátett lovagokban és a Béranyákban is. A most a kollégák által is értékelt Az üvegcipőben nyújtott alakításában Irma karakterének minden színét és árnyalatát megjeleníti a szenvedélyes szerelmestől a gyermeki nőig, a Pinokkióban Kékhajúként pedig nemcsak a főszereplőt, de a gyerekeket is elvarázsolja éteri hangjával és játékával.