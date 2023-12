Mindent bevetnek, hogy az év utolsó napján is kedvezzenek nekünk

A Magyar Állami Operaház két előadással készül az év utolsó napján. Az egyik Csajkovszkij A diótörő című balettje lesz, amely előadás nemcsak hagyománnyá vált az év utolsó harmadában, hanem mára ikonikusnak is mondható. Emellett a 2001-ben bemutatott A denevér nagyoperettel várja a közönséget az Andrássy úti intézmény.

A Fővárosi Nagycirkusz a Csodaláda című produkcióval várja a nézőket, a produkció által a karácsonyra való hangolódás elevenedhet fel újra a szívekben. A Madách Színházban Andrwe Lloyd Webber remekműve, a József és a színes szélesvásznú álomkabát kerül színre, a Pesti Magyar Színházban az egyik legismertebb musical, az Ezeregy éjszaka történetét állítják színpadra.

Két előadását is műsorra tűzi szilveszterkor a Thália Színház. Az egyik a nemrégiben bemutatott Beckham – Anglia legnagyobb szexbotránya című fekete komédia. A szerző korábban az Indexnek elmondta, miért tartja jó ötletnek, hogy egy nős focista házasságon kívüli szexuális kalandjáról írjon kegyetlenül mulatságos szatírát.

A másik előadás pedig a Szajré című bohózat lesz. A történet szerint két tolvaj nekiáll, hogy a temetkezési vállalkozó melletti bankot kirámolja, a pénzt pedig egyikük nemrég meghalt anyjának koporsójában helyezik el megőrzésre, amíg a váratlanul beállító nyomozót nem sikerül lerázniuk. Szatirikus bohózat ez, gyilkos humorral.

Benedek és Bergoglio története

Ugyancsak duplázásra készül a Rózsavölgyi Szalon, amely Jordán Tamás és Lukács Sándor főszereplésével játssza A két pápát. Anthony McCarten sikerdarabja a lelkiismeret-krízis drámája. Mindkét embert kísérti a bűn érzete: Benedeket azért, mert túlvédelmezi a papjait, Bergogliót azért, mert nem tudta megvédeni követőit a katonai juntától. Lukács Sándor hosszú betegség után ebben az előadásban tér vissza a színpadra.

A Rózsavölgyiben a Táncórák című előadás is színpadra kerül. Az utoljára látható gyönyörű történetben az autizmussal élő, az érintésektől ódzkodó Ever (Józan László) mindent megtesz azért, hogy táncolhasson Sengával (Ullmann Mónika) és érezhesse őt.

Az Örkény István Színház a Szaturnusz gyűrűje, illetve a The Black Rider című produkcióval várja a közönséget. Az előbbi különlegessége, hogy a szövege a színészek improvizációinak felhasználásával készült, az utóbbi hangzás- és látványvilága pedig Polgár Csaba rendezésében került színpadra.

Szilveszteri különkiadás

A Radnóti Színház a 3TÉL című előadással örvendezteti meg a közönséget. Jena Štivičić műve igazi kelet-közép-európai történet, amely egy zágrábi arisztokrata ház falainak emlékeit tárja fel Alföldi Róbert rendezésében. A Nagymező utcai teátrum a Szabad lebegés – Variáció Bálint András Szerb Antal estjére című produkcióval is várja a közönséget, de nem élőben, hanem online.

A Vígszínházban kétszer is látható lesz az ifj. Vidnyánszky Attila rendezte A nagy Gatsby, amelyben a titokzatos múltú aranyifjú fényűző világot teremt maga körül, hogy visszaszerezze élete nagy szerelmét, Daisyt. A Pesti Színházban szintén kétszer játssza a társulat a Lesz, ami lesz című improvizációs sorozat szilveszteri különkiadását.

A budapesti Katona József Színházban pedig a Tíz eszkimó és a Magányos emberek című előadásokkal búcsúztatják az óévet. Az előbbiről írt kritikánkban kifejtettük, hogy Grecsó Krisztán darabja Máté Gábor rendezésében olyan hidegséget áraszt a fehér falakkal és a durva párbeszédekkel, hogy közben mi, nézők is eszkimónak érezzük magunkat egy jégtáblán.

A Magányos emberek című eladást is jó szívvel ajánljuk, hiszen ahogy azt már megírtuk, Tarnóczi Jakab rendezése kimozgat minket a komfortzónánkból, minden szempontból. A produkció kétfajta egységből áll: Fejezetekből és Partykból. A Partyk során be lehet menni a díszletbe, ott le lehet ülni, de táncolni is akár.

(Borítókép: Jelenet Wayne Eagling - Solymosi Tamás - Pjotr Iljics Csajkovszkij A diótörõ címû mesebalett fõpróbáján a Magyar Állami Operaházban 2023. november 24-én. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)